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Граждане Польши смогут въезжать в США без виз с 11 ноября

Они смогут находиться на территории страны в течение 90 дней без виз

ВАШИНГТОН, 6 ноября. /ТАСС/. Граждане Польши с 11 ноября смогут въезжать в Соединенные Штаты и находиться на территории страны в течение 90 дней без виз. Об этом сообщается в распространенном в среду заявлении и.о. министра внутренней безопасности США Кевина Макэлинэна.

"Начиная с 11 ноября 2019 года граждане Польши смогут подавать заявки для поездки в Соединенные Штаты с туристическими или рабочими целями на срок до 90 дней, не получая визу США", - говорится в документе.

"Включение Польши в программу безвизового въезда является свидетельством особых отношений, которые существуют между нашими двумя странами, а также продолжающейся дружбы и тесного сотрудничества в выполнении наших общих целей в области безопасности", - подчеркнул министр.

Ранее президент США Дональд Трамп официально одобрил включение Польши в программу, позволяющую иностранным гражданам находиться на американской территории без визы в течение 90 дней.

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СШАПольша
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