Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Ливанские студенты блокируют госучреждения и офисы компаний в Бейруте

Активисты собираются у организаций, которые, по их мнению, наиболее замешаны в коррупции
Описание
© EPA-EFE/WAEL HAMZEH

БЕЙРУТ, 6 ноября. /Корр. ТАСС Дмитрий Зеленин/. Участники протестного движения в Ливане приступили в среду к новым формам уличных акций в столице. Как убедился корреспондент ТАСС, демонстранты частично покинули площади в центре Бейрута и начали блокировать госучреждения и компании, которые, по их мнению, наиболее замешаны в коррупции.

Толпы активистов, преимущественно студентов, перегородили уличное пространство перед министерством образования, а в районе Адлия устроили митинг возле дворца правосудия. Протестующие снова собрались возле здания Центробанка на торговой улице Хамра и перед офисом телекоммуникационной компании "Ожеро" в Джунии.

На эту тему
Многотысячные протесты: куда дует ветер в Ливане?

"При нынешних властях у ливанской молодежи нет будущего. Правительство только на словах заботится о подрастающем поколении, а на деле большинство выпускников вузов не могут трудоустроиться и уезжают в поисках достойной работы за рубеж", - сказал в беседе с корреспондентом ТАСС студент Мазен. По его словам, такая картина наблюдается десятилетиями в Ливане, который превратился "в страну, экспортирующую свои мозги". "Нужны срочные реформы, чтобы улучшить ситуацию с занятостью населения", - считает Мазен.

Молодежь не верит министрам и депутатам, поэтому призывает к роспуску парламента, пояснила 26-летняя ливанка по имени Рита. "Мы выходим на улицу каждый день, потому что нам нечего терять: ситуация лучше все равно не станет при нынешнем руководстве", - говорит активистка гражданского общества. По словам Риты, на площадях Бейрута собрались выходцы из разных религиозных общин. "Все эти люди объединены ненавистью к коррупции, которая съедает Ливан как ржавчина", - говорит она. Выходом из кризиса, по мнению Риты, может стать создание правительства национального спасения, в состав которого войдут "фигуры, не связанные с политической элитой".

Консультации откладываются

В настоящее время ливанцы ждут, кому президент республики Мишель Аун поручит возглавить новый кабинет после ухода в отставку 29 октября премьер-министра Саада Харири. Однако глава государства медлит с проведением консультаций с парламентскими фракциями, что, судя по всему, послужило толчком к эскалации уличных протестов.

На эту тему
"Произошла революция!" Как общество Ливана отреагировало на отставку премьера

Поддерживающее президента Свободное патриотическое движение (СПД), которое располагает самым крупным парламентским блоком (29 из 128 депутатских мест), выступило против призывов к формированию "правительства технократов". В СПД считают, что такой кабинет "не сможет справиться с вызовами в области безопасности". В условиях, когда Ливан стоит на краю пропасти, ему необходимо "сильное правительство из политиков и профессионалов", указали в СПД.

И.о. премьер-министра Харири, возглавляющий движение "Аль-Мустакбаль", позиционирует себя после ухода в отставку как выразитель требований народных масс и, напротив, настаивает на создании "кабинета технократов". Лидер "Аль-Мустакбаль" в понедельник в течение четырех часов вел переговоры с предводителем СПД, и.о. министра иностранных дел Ливана Джебраном Басилем. Их результаты держатся в тайне. Газета Al-Akhbar написала в среду в передовице, что в Ливане может быть создано правительство "без Харири и без Басиля".

В свою очередь спикер парламента Набих Берри (лидер шиитского движения "Амаль") предложил включить в состав будущего кабинета "представителей протестного движения".

Подоплека событий

Региональный директор Всемирного банка Сарудж Кумар Джа, посетивший в среду дворец Баабда, поторопил президента республики с созданием правительства. "В той трудной экономической ситуации, в которой находится сейчас Ливан, задержка с формированием кабинета является недопустимой роскошью", - заявил он после встречи с Ауном, предупредив, что "с каждым днем положение становится только хуже". Всемирный банк является одним из финансовых доноров, от которых Бейрут рассчитывает получить $11 млрд в качестве льготных кредитов для реализации программы стабилизации экономики и крупных инфраструктурных проектов.

Как полагает аналитик Сабина Увейс, замедленная реакция властей говорит о том, что правящей класс не осознает в полной мере угрозы коллапса, нависшей над страной. "Похоже, что фракции, которые входили в состав прежней коалиции, больше заботит сохранение их политических интересов, нежели спасение страны", - отмечает она.

Директор Института публичной политики и международных отношений Тарек Митри видит в событиях, которые сейчас переживает Ливан, свидетельство о колоссальном сдвиге, происшедшем в сознании ливанцев. "Это подлинно революционные события, когда такая масса людей требует отмены отжившей свой век конфессиональной системы управления", - отмечает он. По мнению Митри, Ливан не будет больше таким, каким он был до 17 октября, когда начались массовые волнения.

Главный редактор газеты Al-Akhbar Ибрагим аль-Амин настаивает на том, что Ливан наряду с Ираком стал ареной внешнего и регионального вмешательства. "Силы, связанные с иностранными посольствами, раскачивают ситуацию по схожему сценарию в Бейруте и Багдаде, преследуя цель ослабить иранское влияние", - считает он. Такая точка зрения перекликается с позицией лидера шиитской "Хезболлах" Хасана Насруллы, который заявил в своем телеобращении 1 ноября, что "за попыткой переворота в Ливане стоят Соединенные Штаты".

Теги
ЛиванАун, МишельХарири, Саад
Реклама на ТАСС
Экс-госсекретарь США сообщил, что падение Берлинской стены было для разведки США сюрпризом
Джеймс Бейкер рассказал, что он "поднял тост за это событие" и направился в Белый дом, чтобы обсудить с президентом Джорджем Бушем - старшим
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС