Ливанские студенты блокируют госучреждения и офисы компаний в Бейруте

Активисты собираются у организаций, которые, по их мнению, наиболее замешаны в коррупции

БЕЙРУТ, 6 ноября. /Корр. ТАСС Дмитрий Зеленин/. Участники протестного движения в Ливане приступили в среду к новым формам уличных акций в столице. Как убедился корреспондент ТАСС, демонстранты частично покинули площади в центре Бейрута и начали блокировать госучреждения и компании, которые, по их мнению, наиболее замешаны в коррупции. Толпы активистов, преимущественно студентов, перегородили уличное пространство перед министерством образования, а в районе Адлия устроили митинг возле дворца правосудия. Протестующие снова собрались возле здания Центробанка на торговой улице Хамра и перед офисом телекоммуникационной компании "Ожеро" в Джунии.

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"При нынешних властях у ливанской молодежи нет будущего. Правительство только на словах заботится о подрастающем поколении, а на деле большинство выпускников вузов не могут трудоустроиться и уезжают в поисках достойной работы за рубеж", - сказал в беседе с корреспондентом ТАСС студент Мазен. По его словам, такая картина наблюдается десятилетиями в Ливане, который превратился "в страну, экспортирующую свои мозги". "Нужны срочные реформы, чтобы улучшить ситуацию с занятостью населения", - считает Мазен. Молодежь не верит министрам и депутатам, поэтому призывает к роспуску парламента, пояснила 26-летняя ливанка по имени Рита. "Мы выходим на улицу каждый день, потому что нам нечего терять: ситуация лучше все равно не станет при нынешнем руководстве", - говорит активистка гражданского общества. По словам Риты, на площадях Бейрута собрались выходцы из разных религиозных общин. "Все эти люди объединены ненавистью к коррупции, которая съедает Ливан как ржавчина", - говорит она. Выходом из кризиса, по мнению Риты, может стать создание правительства национального спасения, в состав которого войдут "фигуры, не связанные с политической элитой". Консультации откладываются В настоящее время ливанцы ждут, кому президент республики Мишель Аун поручит возглавить новый кабинет после ухода в отставку 29 октября премьер-министра Саада Харири. Однако глава государства медлит с проведением консультаций с парламентскими фракциями, что, судя по всему, послужило толчком к эскалации уличных протестов.

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