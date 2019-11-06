Ливанские студенты блокируют госучреждения и офисы компаний в Бейруте

БЕЙРУТ, 6 ноября. /Корр. ТАСС Дмитрий Зеленин/. Участники протестного движения в Ливане приступили в среду к новым формам уличных акций в столице. Как убедился корреспондент ТАСС, демонстранты частично покинули площади в центре Бейрута и начали блокировать госучреждения и компании, которые, по их мнению, наиболее замешаны в коррупции.
Толпы активистов, преимущественно студентов, перегородили уличное пространство перед министерством образования, а в районе Адлия устроили митинг возле дворца правосудия. Протестующие снова собрались возле здания Центробанка на торговой улице Хамра и перед офисом телекоммуникационной компании "Ожеро" в Джунии.
"При нынешних властях у ливанской молодежи нет будущего. Правительство только на словах заботится о подрастающем поколении, а на деле большинство выпускников вузов не могут трудоустроиться и уезжают в поисках достойной работы за рубеж", - сказал в беседе с корреспондентом ТАСС студент Мазен. По его словам, такая картина наблюдается десятилетиями в Ливане, который превратился "в страну, экспортирующую свои мозги". "Нужны срочные реформы, чтобы улучшить ситуацию с занятостью населения", - считает Мазен.
Молодежь не верит министрам и депутатам, поэтому призывает к роспуску парламента, пояснила 26-летняя ливанка по имени Рита. "Мы выходим на улицу каждый день, потому что нам нечего терять: ситуация лучше все равно не станет при нынешнем руководстве", - говорит активистка гражданского общества. По словам Риты, на площадях Бейрута собрались выходцы из разных религиозных общин. "Все эти люди объединены ненавистью к коррупции, которая съедает Ливан как ржавчина", - говорит она. Выходом из кризиса, по мнению Риты, может стать создание правительства национального спасения, в состав которого войдут "фигуры, не связанные с политической элитой".
Консультации откладываются
В настоящее время ливанцы ждут, кому президент республики Мишель Аун поручит возглавить новый кабинет после ухода в отставку 29 октября премьер-министра Саада Харири. Однако глава государства медлит с проведением консультаций с парламентскими фракциями, что, судя по всему, послужило толчком к эскалации уличных протестов.
Поддерживающее президента Свободное патриотическое движение (СПД), которое располагает самым крупным парламентским блоком (29 из 128 депутатских мест), выступило против призывов к формированию "правительства технократов". В СПД считают, что такой кабинет "не сможет справиться с вызовами в области безопасности". В условиях, когда Ливан стоит на краю пропасти, ему необходимо "сильное правительство из политиков и профессионалов", указали в СПД.
И.о. премьер-министра Харири, возглавляющий движение "Аль-Мустакбаль", позиционирует себя после ухода в отставку как выразитель требований народных масс и, напротив, настаивает на создании "кабинета технократов". Лидер "Аль-Мустакбаль" в понедельник в течение четырех часов вел переговоры с предводителем СПД, и.о. министра иностранных дел Ливана Джебраном Басилем. Их результаты держатся в тайне. Газета Al-Akhbar написала в среду в передовице, что в Ливане может быть создано правительство "без Харири и без Басиля".
В свою очередь спикер парламента Набих Берри (лидер шиитского движения "Амаль") предложил включить в состав будущего кабинета "представителей протестного движения".
Подоплека событий
Региональный директор Всемирного банка Сарудж Кумар Джа, посетивший в среду дворец Баабда, поторопил президента республики с созданием правительства. "В той трудной экономической ситуации, в которой находится сейчас Ливан, задержка с формированием кабинета является недопустимой роскошью", - заявил он после встречи с Ауном, предупредив, что "с каждым днем положение становится только хуже". Всемирный банк является одним из финансовых доноров, от которых Бейрут рассчитывает получить $11 млрд в качестве льготных кредитов для реализации программы стабилизации экономики и крупных инфраструктурных проектов.
Как полагает аналитик Сабина Увейс, замедленная реакция властей говорит о том, что правящей класс не осознает в полной мере угрозы коллапса, нависшей над страной. "Похоже, что фракции, которые входили в состав прежней коалиции, больше заботит сохранение их политических интересов, нежели спасение страны", - отмечает она.
Директор Института публичной политики и международных отношений Тарек Митри видит в событиях, которые сейчас переживает Ливан, свидетельство о колоссальном сдвиге, происшедшем в сознании ливанцев. "Это подлинно революционные события, когда такая масса людей требует отмены отжившей свой век конфессиональной системы управления", - отмечает он. По мнению Митри, Ливан не будет больше таким, каким он был до 17 октября, когда начались массовые волнения.
Главный редактор газеты Al-Akhbar Ибрагим аль-Амин настаивает на том, что Ливан наряду с Ираком стал ареной внешнего и регионального вмешательства. "Силы, связанные с иностранными посольствами, раскачивают ситуацию по схожему сценарию в Бейруте и Багдаде, преследуя цель ослабить иранское влияние", - считает он. Такая точка зрения перекликается с позицией лидера шиитской "Хезболлах" Хасана Насруллы, который заявил в своем телеобращении 1 ноября, что "за попыткой переворота в Ливане стоят Соединенные Штаты".