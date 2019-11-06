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Помпео приветствовал примирительное соглашение между правительством Йемена и повстанцами

По словам госсекретаря США, стороны, заключившие договоренности, "поставили на первое место народ Йемена, продемонстрировав важный пример по нахождению компромисса на пути к завершению конфликта"

ТАСС, 6 ноября. США приветствуют примирительное соглашение, достигнутое признанным международным сообществом правительством Йемена и сепаратистами из Южного переходного совета (ЮПС). Об этом сообщил в среду госсекретарь США Майкл Помпео.

"Мы приветствуем подписание в Эр-Рияде соглашение между правительством Йеменской Республики и Южным переходным советом, - написал глава внешнеполитического ведомства в своем Twitter. - Мы благодарим наследного принца [Саудовской Аравии] Мухаммеда бен Сальмана и саудовское правительство за то, что они были посредниками [при заключении] этого соглашения".

По словам Помпео, стороны, заключившие договоренности, "поставили на первое место народ Йемена, продемонстрировав важный пример по нахождению компромисса на пути к завершению конфликта и достижению мира и стабильности, которых заслуживает йеменский народ".

Соглашение по Йемену предусматривает создание единого правительства в составе 24 министерских портфелей, которые в равной степени будут распределены между южными и северными провинциями. Его формирование должно завершиться не позднее чем через 30 дней. Кроме того, стороны договорились объединить все подконтрольные им вооруженные отряды и силовые структуры, подчинить их министерству обороны и МВД, а также объединить под руководством аравийской коалиции усилия с целью противодействия удерживающим Сану мятежникам-хуситам и террористическим организациям "Исламское государство" и "Аль-Каида" (запрещены в РФ).

Теги
СШАЙеменПомпео, Майкл (Майк)
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