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Reuters: встречу Трампа и Си Цзиньпина могут отложить до декабря

Представитель американской администрации высокого ранга сообщил, что встреча может пройти в Швеции или Швейцарии

ВАШИНГТОН, 6 ноября. /ТАСС/. Подписание промежуточных торговых договоренностей между президентом США Дональдом Трампом и председателем КНР Си Цзиньпином может быть отложено до декабря и состояться в Швеции или Швейцарии. Об этом сообщил в среду агентству Reuters представитель американской администрации высокого ранга.

По его словам, в настоящее время продолжаются дискуссии по поводу условий и места проведения встречи. При этом он допустил ситуацию, когда соглашение, которое ознаменует завершение первого этапа в рамках переговоров по окончательной торговой сделке Вашингтона и Пекина, сейчас вообще не будет достигнуто. Однако, по его словам, в целом договоренности кажутся скорее достижимыми, чем нет.

Представитель администрации отметил, что в качестве возможных мест проведения встречи рассматривается целый ряд стран в Европе и Азии, в том числе Швеция и Швейцария. Американский штат Айова же, о котором ранее говорил сам Трамп, по этим данным, был исключен из списка.

Ранее официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан сообщил о том, что лидеры КНР и США находятся в постоянном контакте друг с другом. В среду заместитель пресс-секретаря Белого дома Хоган Гидли заявил, что Соединенные Штаты намерены завершить первый этап в рамках достижения окончательного торгового соглашения с Китаем в намеченные сроки, несмотря на отмену саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), который должен был пройти в ноябре в Чили.

Изначально лидеры США и Китая должны были встретиться на этом саммите, и существовала вероятность, что первый вариант торгово-экономического соглашения между двумя странами будет заключен именно там. Однако президент Чили Себастьян Пиньера в среду заявил, что вынужден отменить форум из-за массовых антиправительственных протестов в стране.

11 октября президент Трамп объявил по итогам переговоров с вице-премьером Госсовета КНР Лю Хэ, что Вашингтон и Пекин подошли к "значительному первому этапу" в рамках сделки по урегулированию двусторонних споров в торговле. Он добавил, что достигнутые договоренности будут "зафиксированы на бумаге".

Теги
СШАКитайСи ЦзиньпинТрамп, Дональд
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