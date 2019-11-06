Глава агентства ООН по помощи Палестине ушел в отставку из-за коррупционного скандала

ООН, 6 ноября. /ТАСС/. Генеральный комиссар Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) Пьер Кренбюль подал в отставку, его место займет представитель Великобритании Кристиан Сандерс. Об этом сообщил в среду на брифинге официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик.

"Только что генеральный комиссар Пьер Кренбюль информировал генерального секретаря [ООН Антониу Гутерриша] о том, что подает в отставку, решение вступает в действие незамедлительно", - сказал Дюжаррик. "Кристиан Сандерс был назначен исполняющим обязанности генерального комиссара", - добавил он.

В ООН продолжается внутреннее расследование в связи с сообщениями о допущенных в БАПОР нарушениях.