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Глава агентства ООН по помощи Палестине ушел в отставку из-за коррупционного скандала

Место Пьера Кренбюля займет представитель Великобритании Кристиан Сандерс
Генеральный комиссар БАПОР Пьер Кренбюль REUTERS/Denis Balibouse
Описание
Генеральный комиссар БАПОР Пьер Кренбюль
© REUTERS/Denis Balibouse

ООН, 6 ноября. /ТАСС/. Генеральный комиссар Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) Пьер Кренбюль подал в отставку, его место займет представитель Великобритании Кристиан Сандерс. Об этом сообщил в среду на брифинге официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик.

"Только что генеральный комиссар Пьер Кренбюль информировал генерального секретаря [ООН Антониу Гутерриша] о том, что подает в отставку, решение вступает в действие незамедлительно", - сказал Дюжаррик. "Кристиан Сандерс был назначен исполняющим обязанности генерального комиссара", - добавил он.

В ООН продолжается внутреннее расследование в связи с сообщениями о допущенных в БАПОР нарушениях.

Теги
Гутерриш, Антониу
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