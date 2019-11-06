Межведомственная делегация США едет в Турцию на переговоры по Сирии

ВАШИНГТОН, 6 ноября. /ТАСС/. Спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри и другие американские должностные лица отправляются на этой неделе в Анкару и Стамбул на переговоры с руководством Турции, а также эмиссарами сирийской оппозиции. Об этом сообщила в среду пресс-служба Госдепартамента США.

Согласно изложенным ею сведениям, в поездке Джеффри будет находиться 8-9 ноября во главе межведомственной делегации США. Американские официальные лица рассчитывают обсудить с турецкими коллегами и сирийскими оппозиционерами "текущую ситуацию на северо-востоке Сирии", ход выполнения резолюции Совета Безопасности ООН 2254, направленной на урегулирование в Сирии, а также продолжающиеся усилия по борьбе с террористической группировкой "Исламское государство" (ИГ, запрещена в России), отметило внешнеполитическое ведомство США. Подробнее повестку дня предстоящих переговоров оно не раскрыло.