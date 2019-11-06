Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Военная операция Турции на севере Сирии

Межведомственная делегация США едет в Турцию на переговоры по Сирии

Представители США также намерены обсудить продолжающиеся усилия по борьбе с ИГ

ВАШИНГТОН, 6 ноября. /ТАСС/. Спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри и другие американские должностные лица отправляются на этой неделе в Анкару и Стамбул на переговоры с руководством Турции, а также эмиссарами сирийской оппозиции. Об этом сообщила в среду пресс-служба Госдепартамента США.

Согласно изложенным ею сведениям, в поездке Джеффри будет находиться 8-9 ноября во главе межведомственной делегации США. Американские официальные лица рассчитывают обсудить с турецкими коллегами и сирийскими оппозиционерами "текущую ситуацию на северо-востоке Сирии", ход выполнения резолюции Совета Безопасности ООН 2254, направленной на урегулирование в Сирии, а также продолжающиеся усилия по борьбе с террористической группировкой "Исламское государство" (ИГ, запрещена в России), отметило внешнеполитическое ведомство США. Подробнее повестку дня предстоящих переговоров оно не раскрыло.

Теги
СШАСирияТурцияВоенная операция Турции на севере Сирии
Реклама на ТАСС
В Тбилиси опровергли сообщение о стрельбе около Южной Осетии
В Службе госбезопасности Грузии назвали сообщение цхинвальских властей дезинформацией и провокационным заявлением
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС