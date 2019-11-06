В Тбилиси опровергли сообщение о стрельбе около Южной Осетии

ТБИЛИСИ, 6 ноября. /ТАСС/. Сообщения властей Южной Осетии о стрельбе со стороны грузинского блокпоста неустановленными лицами в районе села Коби Хашурского района (край Шида Картли) является дезинформацией. Об этом в среду заявили корреспонденту ТАСС в пресс-службе Службы госбезопасности Грузии (СГБ).

"Это [сообщения о стрельбе] является очередной дезинформацией и провокационным заявлением, которое не соответствует действительности", - утверждала сотрудница пресс-службы.

Ранее в четверг цхинвальские власти сообщили, что 5 ноября примерно в 18:00 мск со стороны села Коби, где размещены дополнительные силы грузинской полиции, в направлении Южной Осетии неустановленными лицами произведено 10-15 выстрелов из автоматического оружия, жертв и повреждений пограничной инфраструктуры нет.

Абхазия и Южная Осетия объявили о независимости от Грузии после вооруженного конфликта в августе 2008 года. РФ признала их независимость и неоднократно заявляла, что это решение пересмотру не подлежит.