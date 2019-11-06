Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Тбилиси опровергли сообщение о стрельбе около Южной Осетии

В Службе госбезопасности Грузии назвали сообщение цхинвальских властей дезинформацией и провокационным заявлением

ТБИЛИСИ, 6 ноября. /ТАСС/. Сообщения властей Южной Осетии о стрельбе со стороны грузинского блокпоста неустановленными лицами в районе села Коби Хашурского района (край Шида Картли) является дезинформацией. Об этом в среду заявили корреспонденту ТАСС в пресс-службе Службы госбезопасности Грузии (СГБ).

"Это [сообщения о стрельбе] является очередной дезинформацией и провокационным заявлением, которое не соответствует действительности", - утверждала сотрудница пресс-службы.

Ранее в четверг цхинвальские власти сообщили, что 5 ноября примерно в 18:00 мск со стороны села Коби, где размещены дополнительные силы грузинской полиции, в направлении Южной Осетии неустановленными лицами произведено 10-15 выстрелов из автоматического оружия, жертв и повреждений пограничной инфраструктуры нет.

Абхазия и Южная Осетия объявили о независимости от Грузии после вооруженного конфликта в августе 2008 года. РФ признала их независимость и неоднократно заявляла, что это решение пересмотру не подлежит.

Теги
ГрузияЮжная Осетия
Реклама на ТАСС
В Индии заявили, что нацелены на дальнейшее военно-техническое сотрудничество с РФ
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС