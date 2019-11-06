И.о. главы аппарата Белого дома не будет участвовать в слушаниях по импичменту

ТАСС, 6 ноября. Исполняющий обязанности руководителя аппарата Белого дома Мик Малвэни не собирается участвовать в слушаниях, посвященных импичменту президента США Дональда Трампа, несмотря на вызов в Конгресс для дачи показаний. Об этом сообщила в среду газета The Hill со ссылкой на советника американского лидера Келлиэнн Конуэй.
Ранее демократы в Палате представителей Конгресса США вызвали Малвэни, надеясь, что он предоставит законодателям информацию о решении американской администрации приостановить предоставление военной помощи Украине. Заседание было назначено на эту неделю.
По словам Конуэй, ее проинформировали о том, что Малвэни не будет участвовать в слушаниях. Конкретную причину она не назвала. Советник президента также отметила, что не знает, собираются ли конгрессмены вызвать для дачи показаний ее саму. В любом случае, как подчеркнула Конуэй, она не беспокоится по этому поводу, сообщает The Hill.
В Соединенных Штатах разгорелся крупный скандал вокруг июльского телефонного разговора Трампа с лидером Украины Владимиром Зеленским, который в итоге стал поводом для начала процедуры импичмента в отношении главы Белого дома. Как утверждают политические оппоненты Трампа, он во время звонка пытался убедить Зеленского начать расследование деятельности на Украине Хантера Байдена, являющегося сыном бывшего вице-президента США Джозефа Байдена, в обмен на оказание финансовой и военной помощи Киеву.
Белый дом обнародовал стенограмму беседы лидеров США и Украины, из которой следовало, что Трамп не добивался от Зеленского расследования в отношении Хантера Байдена. Министерство юстиции США не нашло в содержании телефонного разговора нарушения национального законодательства, а также основания для проведения дальнейшего расследования.
Джозеф Байден сейчас является наиболее вероятным конкурентом Трампа на предстоящих в ноябре 2020 года президентских выборах.