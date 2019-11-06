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Начало процедуры импичмента Трампа

Поверенный в делах США: Трамп увязывал помощь Киеву с началом расследования против Байдена

Уильям Тейлор рассказал, что американский лидер поставил условие не предоставлять помощь в сфере безопасности до тех пор, пока президент Украины не возьмет на себя обязательство провести расследование в отношении вице-президента США

ВАШИНГТОН, 6 ноября. /ТАСС/. Глава администрации США Дональд Трамп напрямую увязывал оказание помощи Украине с началом властями в Киеве расследования в отношении ряда действий бывшего американского вице-президента Джозефа Байдена и его сына Хантера. Такие показания дал под присягой американским законодателям временный поверенный в делах США на Украине Уильям Тейлор.

В среду специальный комитет по разведке Палаты представителей Конгресса США обнародовал стенограмму закрытых слушаний с его участием, которые состоялись в рамках процедуры импичмента республиканца Трампа, инициированной в конце сентября Демократической партией. Тейлор выступил перед спецкомитетом по разведке нижней палаты Конгресса, в которой демократы на данном этапе обладают большинством, 22 октября.

Дипломат заявил конгрессменам, что Трамп поставил продолжение предоставления помощи Киеву и проведение встречи с новым президентом Украины Владимиром Зеленским в зависимость от расследования Киева, нацеленного на Байдена. "Это было мое ясное понимание. Средств на оказание помощи в сфере безопасности не последует до тех пор, пока президент [Украины] не возьмет на себя обязательство провести расследование", - сказал Тейлор. "То есть, если вы этого не сделаете, то не получите того-то? В этом заключалось ваше понимание?" - спросили у главы американской дипмиссии в Киеве. "Да, сэр", - ответил Тейлор.

В США разгорелся крупный скандал вокруг июльского телефонного разговора Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским. Именно содержание этой беседы стало в итоге поводом для начала процедуры импичмента в отношении главы американской администрации. Как считают политические оппоненты нынешнего американского лидера, Трамп пытался убедить Зеленского начать расследование деятельности на Украине сына бывшего вице-президента США Джозефа Байдена в обмен на оказание финансовой и военной помощи Киеву.

Демократ Байден сейчас является наиболее вероятным конкурентом Трампа на предстоящих в ноябре 2020 года президентских выборах. Поэтому, по мнению демократов, Трамп, оказывая давление на Зеленского, по сути, стремился заручиться поддержкой Киева в желании избраться на второй срок.

Теги
УкраинаСШАТрамп, ДональдНачало процедуры импичмента Трампа
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