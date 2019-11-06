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Киев предложит ГА ООН обновленный проект резолюции по Крыму

В МИД Украины сообщили, что главной целью проекта является "заставить РФ вывести все свои вооруженные силы из Крыма и завершить его временную оккупацию"

КИЕВ, 6 ноября. /ТАСС/. Украина намерена внести на рассмотрение Генеральной Ассамблеи ООН обновленный проект резолюции по Крыму. Об этом заявил в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке заместитель министра иностранных дел Украины Егор Божок.

"Егор Божок проинформировал делегатов о намерении украинской стороны внести на рассмотрение ГА ООН обновленный проект резолюции "Проблема милитаризации АР Крым и г. Севастополь, Украина, а также частей Черного и Азовского морей", призвав его поддержать", - сказано в сообщении МИД Украины. Главной целью проекта является "заставить РФ вывести все свои вооруженные силы из Крыма и завершить его временную оккупацию", сказано в сообщении.

Генеральная Ассамблея ООН приняла 17 декабря 2018 года большинством голосов предложенную Украиной резолюцию, осуждающую якобы зафиксированные на территории Крыма нарушения прав человека и "незаконное установление РФ законов, юрисдикции и управления" в регионе. При этом пятый комитет Генассамблеи, занимающийся экономическими вопросами, уже отказался выделить деньги на реализацию данного решения.

Документ, предложенный Киевом, в текущем году поддержали 67 делегаций, то есть на пять меньше, чем в 2017 году. Среди поддержавших были США, страны Евросоюза, Турция и Япония. Против проголосовали 27 делегаций, включая Россию, Белоруссию, Китай, Индию, Сербию, Сирию, ЮАР, Никарагуа и Венесуэлу, еще 70 стран воздержались.

После госпереворота на Украине в феврале 2014 года в Крыму прошел референдум по вопросу воссоединения с Россией, участвовали более 80% избирателей. За воссоединение проголосовало более 95%. В марте 2014 года Республика Крым и Севастополь были включены в состав РФ. Киев отказался признавать Крым частью России.

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