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Военная операция Турции на севере Сирии

Трамп подтвердил, что ожидает встречи с Эрдоганом 13 ноября

Американский президент сообщил, что у него уже состоялся очень хороший телефонный разговор с президентом Турции

ВАШИНГТОН, 6 ноября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп сообщил в среду, что провел "очень хороший" телефонный разговор с турецким коллегой Тайипом Эрдоганом. Глава государства подтвердил, что ожидает встречи с ним 13 ноября в Вашингтоне.

"У меня состоялся очень хороший телефонный разговор с президентом Турции. Он сообщил мне, что они захватили множество боевиков ИГ (террористическая организация "Исламское государство", запрещена в России - прим. ТАСС), в том числе жену и сестру террориста [Абу Бакра] аль-Багдади, которые, как сообщалось, бежали во время конфликта [в Сирии]. Также [мы] обсудили их границу с Сирией, искоренение терроризма, прекращение враждебности с курдами и многие другие вопросы. С нетерпением жду встречи с президентом Эрдоганом в следующую среду, 13 ноября, в Белом доме", - написал американский лидер у себя в Twitter.

9 октября Анкара объявила о проведении на севере Сирии операции "Источник мира" с целью создания там буферной зоны. Она должна стать защитным поясом для турецкой границы. В этот район, по замыслу Анкары, смогут вернуться из Турции сирийские беженцы. Дамаск назвал операцию агрессией, мировое сообщество осудило действия Анкары.

17 октября Соединенные Штаты и Турция достигли соглашения о приостановке боевых действий. Турция согласилась на 120 часов прекратить огонь, чтобы курдские отряды, входящие в коалицию "Силы демократической Сирии", покинули район пограничной зоны безопасности, создаваемой Анкарой.

22 октября президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган на встрече в Сочи приняли меморандум о совместных действиях по урегулированию ситуации на северо-востоке Сирии. Российская военная полиция и сирийские войска, согласно документу, с 23 октября вводятся в районы, граничащие с зоной турецкой операции в Сирии. Курдским формированиям предписывалось к вечеру 29 октября полностью освободить 30-километровую зону к югу от турецкой границы, после чего военные России и Турции должны приступить к совместному патрулированию. В день истечения срока ультиматума министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил о досрочном завершении отвода вооруженных подразделений курдов из зоны безопасности.

Теги
СШАТурцияЭрдоган, Реджеп ТайипТрамп, ДональдВоенная операция Турции на севере Сирии
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