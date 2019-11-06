ООН не хватает $68 млн для реализации плана помощи Венесуэле в этом году

ООН, 6 ноября. /ТАСС/. Еще $68 млн должны быть получены ООН для выполнения плана гуманитарного реагирования в Венесуэле в этом году. Об этом говорится в распространенном в среду заявлении заместителя генсека ООН по гуманитарным вопросам Марка Лоукока, который в настоящее время находится в Каракасе.

"Я хотел бы поблагодарить всех, кто предоставил финансовые средства для деятельности ООН по оказанию гуманитарной помощи в Венесуэле, - подчеркнул Лоукок. - Более $155 млн было получено в этом году". "Однако наш план гуманитарного реагирования в объеме $223 млн остается недофинансированным, и главным препятствием для оказания гуманитарной помощи является нехватка средств", - констатировал он, отметив, что "всем нужно сделать еще больше".

Заместитель генсека уточнил, что предварительный план гуманитарной помощи Венесуэле по линии ООН на 2020 год будет опубликован в следующем месяце. "Понадобится значительно больше средств, и мы будем запрашивать дополнительное финансирование у доноров", - предупредил он.

Лоукок поделился впечатлениями от посещения Каракаса. "Я увидел, как обычные мужчины, женщины и дети каждый день преодолевают трудности, чтобы выжить, - заявил он. - Миллионы не могут позволить себе абсолютный минимум пищи, воды и медицинского обеспечения, при этом ситуация продолжает ухудшаться".

Ситуация в Венесуэле обострилась после того, как 23 января лидер оппозиции Хуан Гуайдо, назначение которого на пост спикера парламента двумя днями ранее аннулировал Верховный суд, объявил себя исполняющим обязанности президента. Временным главой государства его признали США, к ним присоединились участники Группы Лимы (за исключением Мексики), Организация американских государств и большинство стран Евросоюза. Президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал произошедшее попыткой переворота и заявил о разрыве дипломатических отношений с США. В его поддержку высказались Россия, Белоруссия, Боливия, Иран, Китай, Куба, Никарагуа, Сирия и Турция.