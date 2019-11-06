Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Главы спецслужб СНГ обсудят в Ташкенте угрозу от террористов на севере Афганистана

Участники заседания намерены выработать дополнительные меры противодействия попыткам вербовки боевиков

ТАШКЕНТ, 7 ноября. /ТАСС/. Руководители спецслужб стран СНГ обсудят на 47-м заседании Совета руководителей органов безопасности и специальных служб стран Содружества (СОРБ) в Ташкенте влияние военно-политической обстановки на севере Афганистана на развитие обстановки в Центральной Азии. Об этом ТАСС сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

"Планируется обсудить военно-политическую ситуацию, складывающуюся на севере Исламской Республики Афганистан, ее влияния на развитие оперативной обстановки в Центрально-Азиатском регионе", - сообщили в ЦОС.

Участники заседания намерены выработать дополнительные меры противодействия попыткам вербовки боевиков и пресечения проникновения террористов в страны Содружества, а также разработать способы того, как не допустить разжигания межнациональной и межконфессиональной розни. Основное внимание на заседании будет уделено совершенствованию сотрудничества в сфере борьбы с международным терроризмом и транснациональной организованной преступностью.

Как отметили в ЦОС, в Узбекистане заседание СОРБ проводится впервые. Ранее Служба государственной безопасности Узбекистана участвовала в работе СОРБ в качестве наблюдателя, а с 5 июля 2018 года является полноправным членом Совета.

Теги
Афганистан
Реклама на ТАСС
Ситуация вокруг ядерной программы Ирана
Иран начал процесс обогащения урана на объекте в Фордо
В Организации по атомной энергии Исламской Республики уточнили, что "все шаги осуществляются под наблюдением со стороны МАГАТЭ"
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС