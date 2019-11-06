Главы спецслужб СНГ обсудят в Ташкенте угрозу от террористов на севере Афганистана

ТАШКЕНТ, 7 ноября. /ТАСС/. Руководители спецслужб стран СНГ обсудят на 47-м заседании Совета руководителей органов безопасности и специальных служб стран Содружества (СОРБ) в Ташкенте влияние военно-политической обстановки на севере Афганистана на развитие обстановки в Центральной Азии. Об этом ТАСС сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

"Планируется обсудить военно-политическую ситуацию, складывающуюся на севере Исламской Республики Афганистан, ее влияния на развитие оперативной обстановки в Центрально-Азиатском регионе", - сообщили в ЦОС.

Участники заседания намерены выработать дополнительные меры противодействия попыткам вербовки боевиков и пресечения проникновения террористов в страны Содружества, а также разработать способы того, как не допустить разжигания межнациональной и межконфессиональной розни. Основное внимание на заседании будет уделено совершенствованию сотрудничества в сфере борьбы с международным терроризмом и транснациональной организованной преступностью.

Как отметили в ЦОС, в Узбекистане заседание СОРБ проводится впервые. Ранее Служба государственной безопасности Узбекистана участвовала в работе СОРБ в качестве наблюдателя, а с 5 июля 2018 года является полноправным членом Совета.