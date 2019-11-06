Заместитель лидера британских лейбористов покинул свой пост

ЛОНДОН, 7 ноября. /ТАСС/. Заместитель лидера оппозиционной Лейбористской партии Великобритании Том Уотсон заявил о том, что покидает свой пост и не будет участвовать в предстоящих 12 декабря досрочных парламентских выборах. Об этом один из самых известных лейбористов сообщил в распространенном в среду заявлении.

Уотсон, у которого в прошлом были трения с лидером партии Джереми Корбином, признался, что это решение было для него сложным, подчеркнув, что в его основе лежат "личные, а не политические мотивы". Несмотря на то, что Уотсон не высказал никаких претензий к Корбину, политический аналитик Sky News заметил, что его уход может стать серьезным ударом для лидера партии в крайне напряженной ситуации предвыборной избирательной кампании.

При этом телерадиовещательная корпорация Би-би-си, как и другие британские СМИ, напомнила о том, что на сентябрьском съезде лейбористов крайне левым крылом партии была предпринята попытка упразднить пост замглавы политической организации, который занимал Уотсон. Помимо этого, между лидером партии и его замом вскрылись противоречия по теме Brexit. В то время как Уотсон говорил о том, что лейбористы должны "однозначно поддержать сохранение членства в ЕС", Корбин предпочитал не выражать ясно свою позицию. Газета The Guardian предположила в этой связи, что демарш Уотсона может привести к возобновлению споров о роли Корбина во главе партии.

Об уходе замглавы лейбористов, занимавшего этот пост с 2015 года, стало известно в тот момент, когда премьер-министр Борис Джонсон давал старт официальной кампании возглавляемой им Консервативной партии. Он повторил уже не раз сформулированные им за последние дни мысли о том, что приход Корбина во власть грозит обернуться для страны бесконтрольным ростом налогов и экономическими потрясениями.

С помощью досрочных выборов Джонсон намерен вывести из тупика процесс согласования сделки о Brexit в британском парламенте. Великобритания должна была покинуть ЕС 29 марта 2019 года, то есть через два года после подачи письменного уведомления о выходе из сообщества. Однако депутаты Палаты общин парламента трижды отклонили проект соглашения об условиях Brexit, достигнутого Брюсселем и правительством во главе с премьер-министром Терезой Мэй. В итоге ЕС согласился перенести Brexit сначала на апрель или май, затем - на 31 октября, а Мэй была вынуждена подать в отставку.

Сменивший ее Джонсон настаивал на том, что страна должна покинуть ЕC 31 октября со сделкой или без нее, но из-за принятого парламентом закона был вынужден 19 октября направить Европейскому совету запрос о новой отсрочке Brexit - до 31 января 2020 года. ЕС предоставил Лондону уже третью по счету отсрочку, на которую Джонсону пришлось согласиться.