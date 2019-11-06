Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Кентукки потребовали частичного пересчета голосов на выборах губернатора

Выборы губернатора состоялись во вторник

НЬЮ-ЙОРК, 7 ноября. /ТАСС/. Губернатор штата Кентукки Мэттью Бевин, добивающийся переизбрания на второй срок, считает необходимым провести частичный пересчет голосов, которые были поданы на выборах. Об этом говорится в заявлении, распространенном в среду избирательным штабом политика.

Выборы губернатора состоялись в Кентукки во вторник. Бевина, представляющего Республиканскую партию, во время предвыборной кампании активно поддерживал действующий президент США Дональд Трамп.

Соперником Бевина является демократ Энди Бешир. Он уже выразил уверенность в том, что одержал победу. Согласно официальным оценкам, Бешир получил около 710 тыс. голосов (49,2%), а Бевин - примерно 704 тыс. (48,8%).

В штабе Бевина заявили, что разрыв между кандидатами является слишком незначительным, чтобы делать однозначные выводы о том, кто одержал победу. Представители губернатора заострили внимание на том, что поступали "сообщения о нарушениях при голосовании". В связи с этим штаб республиканца добивается проведения проверки, чтобы установить, верные ли данные об итогах голосования в каждом из округов штата были направлены в центральную избирательную комиссию Кентукки. Данная процедура предполагает также проверку бюллетеней для заочного голосования и некоторых электронных систем, которые применяли во время выборов.

Как ожидается, указанные процедуры будут проведены 14 ноября. О полном пересчете голосов на данный момент речи не идет.

Теги
СШАТрамп, Дональд
Реклама на ТАСС
Власти Мексики назвали предполагаемых убийц группы мормонов
Ранее на границе штатов Сонора и Чиуауа были убиты три женщины и шесть детей
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС