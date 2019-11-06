В Кентукки потребовали частичного пересчета голосов на выборах губернатора

НЬЮ-ЙОРК, 7 ноября. /ТАСС/. Губернатор штата Кентукки Мэттью Бевин, добивающийся переизбрания на второй срок, считает необходимым провести частичный пересчет голосов, которые были поданы на выборах. Об этом говорится в заявлении, распространенном в среду избирательным штабом политика.

Выборы губернатора состоялись в Кентукки во вторник. Бевина, представляющего Республиканскую партию, во время предвыборной кампании активно поддерживал действующий президент США Дональд Трамп.

Соперником Бевина является демократ Энди Бешир. Он уже выразил уверенность в том, что одержал победу. Согласно официальным оценкам, Бешир получил около 710 тыс. голосов (49,2%), а Бевин - примерно 704 тыс. (48,8%).

В штабе Бевина заявили, что разрыв между кандидатами является слишком незначительным, чтобы делать однозначные выводы о том, кто одержал победу. Представители губернатора заострили внимание на том, что поступали "сообщения о нарушениях при голосовании". В связи с этим штаб республиканца добивается проведения проверки, чтобы установить, верные ли данные об итогах голосования в каждом из округов штата были направлены в центральную избирательную комиссию Кентукки. Данная процедура предполагает также проверку бюллетеней для заочного голосования и некоторых электронных систем, которые применяли во время выборов.

Как ожидается, указанные процедуры будут проведены 14 ноября. О полном пересчете голосов на данный момент речи не идет.