В США рассказали о попытке ограничить число участников разговора Трампа с Зеленским

ВАШИНГТОН, 7 ноября. /ТАСС/. Посол США при ЕС Гордон Сондланд в ходе подготовки телефонного разговора главы Белого дома Дональда Трампа с украинским президентом Владимиром Зеленским пытался ограничить число присутствующих при переговорах представителей американских ведомств. Об этом свидетельствуют показания временного поверенного в делах США в Киеве Уильяма Тейлора, которые он дал под присягой конгрессменам.

В среду специальный комитет по разведке Палаты представителей Конгресса США обнародовал стенограмму закрытых слушаний с участием Тейлора, которые состоялись 22 октября в рамках процедуры импичмента республиканца Трампа, инициированной в конце сентября Демократической партией.

Согласно утверждениям дипломата, на украинском направлении, помимо официальных каналов Госдепартамента, действовала неформальная команда, в которую входили Сондланд, бывший спецпредставитель по Украине Курт Волкер, министр энергетики Рик Перри и адвокат Трампа Рудольф Джулиани. "Неофициальный канал был хорошо связан с Вашингтоном и чаще всего действовал вне рамок Госдепартамента", - рассказал он. В то же время во внешнеполитическом ведомстве неоднозначно воспринимали роль посла при ЕС.

"Мы обсуждали с ним [Сондландом 28 июня] по телефону детали предстоящего разговора президентов, дата была установлена, - говорится в стенограмме. - Сондланд сказал мне, что дата меняется. Я спросил, нужно ли нам оповестить других предполагаемых участников. Ответ был: "Не беспокойся об этом". "Да, [это вызвало] определенную обеспокоенность. Когда вы проводите разговор президентов, специалисты остаются на линии, делают записи. Это официальные переговоры, - отметил Тейлор. - Но он [Сондланд] хотел убедиться, что этого не будет".

Разговор 25 июля

В США разгорелся крупный скандал вокруг июльского телефонного разговора Трампа с Зеленским. Именно содержание этой беседы стало в итоге поводом для начала процедуры импичмента в отношении главы американской администрации. Как считают политические оппоненты нынешнего американского лидера, Трамп пытался убедить Зеленского начать расследование деятельности на Украине сына бывшего вице-президента США Джозефа Байдена Хантера в обмен на оказание финансовой и военной помощи Киеву.

Демократ Байден сейчас является наиболее вероятным конкурентом Трампа на предстоящих в ноябре 2020 года президентских выборах. Поэтому, по мнению демократов, Трамп, оказывая давление на Зеленского, по сути, стремился заручиться поддержкой Киева в желании избраться на второй срок.