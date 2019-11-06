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СМИ: умер бывший премьер Чехословакии Ян Страски

Ему было 79 лет

ПРАГА, 7 ноября. /ТАСС/. Ян Страски - последний премьер-министр Чехословакии, краткое время исполнявший обязанности президента распавшейся 1 января 1993 года страны, - умер в возрасте 79 лет. Об этом сообщило в четверг Чешское радио.

По его информации, политик умер в среду вечером в одном из домов престарелых в Праге.

Страски, выражавший праволиберальные взгляды, был чехословацким премьером со 2 июля по 31 декабря 1992 года. С 20 июля, после отставки с президентского поста Вацлава Гавела в знак протеста против решения чешской и словацкой элиты о разделе страны, политик исполнял обязанности главы государства.

Теги
Чехия
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