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Министр обороны Колумбии ушел в отставку

По данным El Tiempo, такое решение было принято после всплеска насилия в департаменте Каука

БОГОТА, 7 ноября. /ТАСС/. Министр национальной обороны Колумбии Гильермо Ботеро в среду ушел в отставку. Соответствующее заявление распространила пресс-служба ведомства.

"Сегодня на встрече с президентом республики [Иваном Дуке], на которой была проанализирована текущая политическая ситуация, было решено, что наиболее подходящим будет отправить в отставку министра национальной обороны [Гильермо Ботеро]", - говорится в документе.

По данным газеты El Tiempo, указанное решение было принято после всплеска насилия на минувшей неделе в департаменте Каука, жертвами которого стали более 10 человек. Кроме того, деятельность министра обороны подверглась жестокой критике в колумбийском парламенте.

Теги
КолумбияДуке, Иван
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