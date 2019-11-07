Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Reuters: Бразилия может впервые не поддержать резолюцию ООН с осуждением блокады Кубы

Такое изменение позиции "весьма вероятно", отмечает агентство

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 7 ноября. /ТАСС/. Бразилия может впервые проголосовать в ООН против резолюции, осуждающей торговое эмбарго США в отношении Кубы. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники в правительстве южноамериканской республики в преддверии голосования в Генеральной Ассамблее всемирной организации.

"Такое изменение позиции весьма вероятно, хотя пока и не оглашалось", - приводит агентство слова собеседника. С 1992 года Бразилия исторически занимала сторону Гаваны при рассмотрении данного вопроса в ООН, отмечает агентство.

Нынешний президент Бразилии Жаир Болсонару и министр иностранных дел Эрнесту Араужу неоднократно высказывали свое негативное отношение к кубинским властям. Кроме того, оба политика не скрывают своего восхищения президентом США Дональдом Трампом, в связи с чем бразильские дипломаты ранее высказывали опасения, что позиция страны в ООН по многим вопросам может измениться на аналогичную вашингтонской.

Так, в марте Бразилия впервые выступила в поддержку Израиля в Совете по правам человека ООН (СПЧ), отказавшись осудить нарушения прав человека в результате оккупации сирийских Голанских высот и расширение израильских поселений на палестинских территориях. Кроме того, латиноамериканская страна проголосовала против резолюции с требованием привлечь к ответственности виновных в гибели демонстрантов на границе сектора Газа и Израиля в 2018 году.

В 2018 году резолюцию в поддержку снятия блокады с Кубы одобрили 189 голосами "за". Против высказались только США и Израиль, Молдавия и Украина не голосовали, напоминает Reuters. МИД Бразилии традиционно не комментирует слухи, касающиеся позиции страны при голосованиях в ООН.

Теги
БразилияКуба
Реклама на ТАСС
Си Цзиньпин в ноябре посетит Грецию и примет участие в 11-м саммите БРИКС в Бразилии
Председатель КНР с 10 по 15 ноября посетит Грецию
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС