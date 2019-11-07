Reuters: Бразилия может впервые не поддержать резолюцию ООН с осуждением блокады Кубы

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 7 ноября. /ТАСС/. Бразилия может впервые проголосовать в ООН против резолюции, осуждающей торговое эмбарго США в отношении Кубы. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники в правительстве южноамериканской республики в преддверии голосования в Генеральной Ассамблее всемирной организации.

"Такое изменение позиции весьма вероятно, хотя пока и не оглашалось", - приводит агентство слова собеседника. С 1992 года Бразилия исторически занимала сторону Гаваны при рассмотрении данного вопроса в ООН, отмечает агентство.

Нынешний президент Бразилии Жаир Болсонару и министр иностранных дел Эрнесту Араужу неоднократно высказывали свое негативное отношение к кубинским властям. Кроме того, оба политика не скрывают своего восхищения президентом США Дональдом Трампом, в связи с чем бразильские дипломаты ранее высказывали опасения, что позиция страны в ООН по многим вопросам может измениться на аналогичную вашингтонской.

Так, в марте Бразилия впервые выступила в поддержку Израиля в Совете по правам человека ООН (СПЧ), отказавшись осудить нарушения прав человека в результате оккупации сирийских Голанских высот и расширение израильских поселений на палестинских территориях. Кроме того, латиноамериканская страна проголосовала против резолюции с требованием привлечь к ответственности виновных в гибели демонстрантов на границе сектора Газа и Израиля в 2018 году.

В 2018 году резолюцию в поддержку снятия блокады с Кубы одобрили 189 голосами "за". Против высказались только США и Израиль, Молдавия и Украина не голосовали, напоминает Reuters. МИД Бразилии традиционно не комментирует слухи, касающиеся позиции страны при голосованиях в ООН.