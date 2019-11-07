Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

СМИ: автор жалобы на Трампа продолжает работу в разведке США и отвечает за Украину

По данным Washington Examiner, осведомитель ранее работал аналитиком в ЦРУ

ВАШИНГТОН, 7 ноября. /ТАСС/. Осведомитель, подавший жалобу на президента США Дональда Трампа, которая стала поводом для начала процедуры импичмента в отношении американского лидера, продолжает работать в разведсообществе и специализируется на Украине. Об этом сообщила в среду газета Washington Examiner со ссылкой на бывших чиновников Белого дома.

По данным издания, информатор продолжает взаимодействовать с сотрудником Совета национальной безопасности (СНБ) Белого дома Александером Виндманом, также отвечающим за вопросы, связанные с Украиной.

На прошлой неделе Виндман выступал на закрытых слушаниях в Палате представителей Конгресса в рамках процедуры импичмента. Как отмечает издание, тогда он заявлял законодателям, что ему неизвестно, кто именно является осведомителем. Однако один из источников Washington Examiner полагает, что они "знают друг друга". С точки зрения газеты, автор жалобы на Трампа "оказывает аналитическую поддержку СНБ в вопросах России и Украины".

Другой бывший сотрудник Белого дома предположил, что Виндман и осведомитель могли впервые встретиться на Украине. По его словам, еще при администрации бывшего президента США Барка Обамы Виндман был направлен в посольство в Киеве, а осведомитель "часто бывал" на Украине. "Кроме того, [осведомитель все еще работал над украинскими вопросами] после ухода из СНБ. Итак, я предполагаю, что он много общался с Виндманом, так как у них было одно портфолио", - сказал он.

Личность осведомителя

На прошлой неделе на портале Real Clear Politics появилась информация, что инициатором разбирательства, поводом для которого стало содержание телефонного разговора Трампа с украинским президентом Владимиром Зеленским, является, по всей видимости, 33-летний аналитик ЦРУ Эрик Чарамелла. Отмечалось, что Чарамелла - зарегистрированный демократ, кадровый сотрудник ЦРУ, специалист по России и Украине.

До этого Washington Examiner также сообщала, что осведомитель ранее работал аналитиком в ЦРУ, при Обаме был направлен в СНБ и занимался Украиной, работая с бывшим президентом США Джозефом Байденом, который сейчас участвует в президентской кампании.

Скандал из-за телефонного разговора

В США в сентябре разгорелся крупный скандал вокруг телефонного разговора президента Трампа с Зеленским. Это привело к тому, что Палата представителей, контролируемая демократами, объявила о начале процедуры импичмента в отношении американского лидера. Как утверждают оппоненты Трампа, во время звонка он пытался убедить Зеленского начать расследование деятельности на Украине сына Джозефа Байдена Хантера в обмен на оказание финансовой и военной помощи Киеву.

Белый дом обнародовал стенограмму июльской беседы лидеров США и Украины, из которой стало ясно, что Трамп не добивался от Зеленского расследования в отношении Хантера Байдена.

Теги
УкраинаСШАТрамп, Дональд
Реклама на ТАСС
СМИ: экс-генпрокурор США Сешнс намерен вернуться в Сенат
Джефф Сешнс собирается поддержать повестку президента США Дональда Трампа, сообщила The Hill
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС