СМИ: автор жалобы на Трампа продолжает работу в разведке США и отвечает за Украину

ВАШИНГТОН, 7 ноября. /ТАСС/. Осведомитель, подавший жалобу на президента США Дональда Трампа, которая стала поводом для начала процедуры импичмента в отношении американского лидера, продолжает работать в разведсообществе и специализируется на Украине. Об этом сообщила в среду газета Washington Examiner со ссылкой на бывших чиновников Белого дома.

По данным издания, информатор продолжает взаимодействовать с сотрудником Совета национальной безопасности (СНБ) Белого дома Александером Виндманом, также отвечающим за вопросы, связанные с Украиной.

На прошлой неделе Виндман выступал на закрытых слушаниях в Палате представителей Конгресса в рамках процедуры импичмента. Как отмечает издание, тогда он заявлял законодателям, что ему неизвестно, кто именно является осведомителем. Однако один из источников Washington Examiner полагает, что они "знают друг друга". С точки зрения газеты, автор жалобы на Трампа "оказывает аналитическую поддержку СНБ в вопросах России и Украины".

Другой бывший сотрудник Белого дома предположил, что Виндман и осведомитель могли впервые встретиться на Украине. По его словам, еще при администрации бывшего президента США Барка Обамы Виндман был направлен в посольство в Киеве, а осведомитель "часто бывал" на Украине. "Кроме того, [осведомитель все еще работал над украинскими вопросами] после ухода из СНБ. Итак, я предполагаю, что он много общался с Виндманом, так как у них было одно портфолио", - сказал он.

Личность осведомителя

На прошлой неделе на портале Real Clear Politics появилась информация, что инициатором разбирательства, поводом для которого стало содержание телефонного разговора Трампа с украинским президентом Владимиром Зеленским, является, по всей видимости, 33-летний аналитик ЦРУ Эрик Чарамелла. Отмечалось, что Чарамелла - зарегистрированный демократ, кадровый сотрудник ЦРУ, специалист по России и Украине.

До этого Washington Examiner также сообщала, что осведомитель ранее работал аналитиком в ЦРУ, при Обаме был направлен в СНБ и занимался Украиной, работая с бывшим президентом США Джозефом Байденом, который сейчас участвует в президентской кампании.

Скандал из-за телефонного разговора

В США в сентябре разгорелся крупный скандал вокруг телефонного разговора президента Трампа с Зеленским. Это привело к тому, что Палата представителей, контролируемая демократами, объявила о начале процедуры импичмента в отношении американского лидера. Как утверждают оппоненты Трампа, во время звонка он пытался убедить Зеленского начать расследование деятельности на Украине сына Джозефа Байдена Хантера в обмен на оказание финансовой и военной помощи Киеву.

Белый дом обнародовал стенограмму июльской беседы лидеров США и Украины, из которой стало ясно, что Трамп не добивался от Зеленского расследования в отношении Хантера Байдена.