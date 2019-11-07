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F-16 американских ВВС в Японии выронил в полете учебную ракету

Информации о пострадавших не поступало

ТОКИО, 7 ноября. /ТАСС/. Истребитель F-16 американских ВВС в ходе тренировочного полета в префектуре Аомори выронил учебную ракету. Об этом в четверг сообщило японское общественное телевидение.

Отмечается, что самолет обронил учебную ракету вне установленной зоны проведения учебных полетов. Информации о повреждениях или пострадавших в настоящее время не поступало, американские военные расследуют причины случившегося и ведут поиски учебного снаряда. Министерство обороны Японии потребовало от американской стороны в оперативном режиме предоставлять всю информацию по этому делу.

В Японии в последние годы заметно участились мелкие авиационные происшествия, которые вызывают серьезную обеспокоенность у местного населения. Часто они связаны с техникой ВВС США, дислоцированной на японской территории, но случаются инциденты и с авиацией Сил самообороны страны.

Теги
ЯпонияСША
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