Парламент Казахстана ратифицировал договор с Украиной об экстрадиции

НУР-СУЛТАН, 7 ноября. /ТАСС/. Сенат (верхняя палата парламента) Казахстана в четверг ратифицировал договор с Украиной об экстрадиции. Трансляция заседания велась в пресс-центре парламента.

Соглашение было подписано в октябре 2018 года в городе Нур-Султане. "Договор регламентирует вопросы экстрадиции разыскиваемых лиц между двумя странами для привлечения их к уголовной ответственности или приведения приговора суда в исполнение. В документе предусмотрены основания как для экстрадиции, так и для отказа в ней. Ратификация договора повысит эффективность сотрудничества обеих стран в борьбе с преступностью", - говорится в заключении комитета Сената по конституционному законодательству, судебной системе и правоохранительным органам.

Согласно документу, каждая сторона вправе отказать в выдаче собственных граждан на основании национального законодательства. Компетентным органом по данному договору с казахстанской стороны является Генеральная прокуратура.

После ратификации договора парламентом он поступит на подпись президента Казахстана.