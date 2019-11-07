Трамп считает, что победа демократов на выборах приведет США к экономической депрессии

ВАШИНГТОН, 7 ноября. /ТАСС/. Победа кандидата от Демократической партии на президентских выборах в США в следующем году приведет к экономической депрессии. Такое мнение выразил в среду действующий глава вашингтонской администрации Дональд Трамп.

Америка за год до выборов. Что есть в активе у Трампа?

"В своей кампании по преобразованию Америки демократы становятся все более тоталитарными, подавляющими инакомыслие, оговаривающими невиновных, исключающими надлежащие правовые процедуры, проводящими показательные процессы, пытающимися уничтожить американскую демократию, чтобы навязать свою социалистическую повестку. Будьте уверены, если демократы вернутся, вас ждет депрессия, какой вы еще не видели", - сказал он, выступая перед сторонниками в Луизиане.

Старт предвыборной кампании в США будет дан 3 февраля в штате Айова, где пройдут первые в стране кокусы - собрания партийных активистов, на которых будут избирать делегатов сначала на местные партконференции демократов и республиканцев, затем на конференции штата, а затем - на национальные съезды. В штате Нью-Гэмпшир 11 февраля пройдут первые в стране первичные выборы, которые отличаются от предвыборных собраний тем, что на них избираются делегаты сразу на национальный съезд.

Имя соперника Трампа в борьбе за пост президента станет известно на национальном съезде Демократической партии, который пройдет 13-16 июля 2020 года в Милуоки (штат Висконсин). Республиканцы проведут свой предвыборный съезд с 24 по 27 августа 2020 года в городе Шарлотт (штат Северная Каролина).

В день голосования кандидат на пост президента для победы должен будет заручиться 270 голосами членов коллегии выборщиков, насчитывающей 538 членов. В соответствии с существующей с 1937 года традицией инаугурация нового президента США состоится в полдень 20 января 2021 года.