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Трамп заявил, что не просил генпрокурора Барра провести пресс-конференцию по Украине

Информацию газеты The Washington Post об этом он назвал фейковой
Президент США Дональд Трамп REUTERS
Описание
Президент США Дональд Трамп
© REUTERS

ТАСС, 7 ноября. Президент США Дональд Трамп в четверг опроверг информацию газеты The Washington Post о том, что просил генерального прокурора Уильяма Барра провести специальную пресс-конференцию и публично заявить об отсутствии нарушений закона в телефонном разговоре главы Белого дома с президентом Украины Владимиром Зеленским.

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"История в The Washington Post, конечно, подхваченная фейковой CNN, сообщающая о том, что "президент Трамп попросил генпрокурора Барра провести объяснительную пресс-конференцию по Украине", - это абсолютная неправда и еще одна фейковая новость из анонимных источников, которые не существуют", - написал он в Twitter.

"Ведущие СМИ, являющиеся врагом народа, работают сверхурочно, чтобы выдумывать истории, сеющие раздор и недоверие", - добавил американский лидер.

6 ноября газета информировала, что Трамп направил запрос о проведении такой конференции в Минюст США примерно 25 сентября, когда была опубликована стенограмма разговора лидеров США и Украины. По информации издания, Барр отказался выполнить просьбу Трампа, о чем глава Белого дома недавно заявил своим приближенным.

В США в сентябре разгорелся крупный скандал вокруг телефонного разговора Трампа с Зеленским. Это привело к тому, что Палата представителей, контролируемая демократами, объявила о начале процедуры импичмента в отношении американского лидера. Как утверждают оппоненты Трампа, во время звонка он пытался убедить Зеленского начать расследование деятельности на Украине сына Джозефа Байдена Хантера в обмен на оказание финансовой и военной помощи Киеву.

Белый дом обнародовал стенограмму июльской беседы лидеров США и Украины, из которой стало ясно, что Трамп не добивался от Зеленского расследования в отношении Хантера Байдена.

Теги
УкраинаСШАБайден, Джозеф (Джо)Трамп, ДональдЗеленский, Владимир АлександровичБарр, Уильям
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