Конвой МЧС РФ с гуманитарным грузом прибыл в Донецк

ДОНЕЦК, 7 ноября. /ТАСС/. Конвой с грузом гуманитарной помощи МЧС России, 90-й по счету, прибыл в четверг в Донецкую народную республику (ДНР). Об этом сообщили в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям ДНР.

"Сегодня утром в Донецк прибыл юбилейный 90 гуманитарный конвой МЧС России", - цитирует представителя ведомства Донецкое агентство новостей.

В пресс-службе МЧС ДНР добавили, что сейчас идет разгрузка машин. Гуманитарный груз состоит из детских продуктовых наборов. Такой же гуманитарный груз МЧС РФ в четверг доставлен и в Луганскую народную республику.

Первый гуманитарный конвой МЧС РФ прибыл в Донбасс в конце августа 2014 года. Всего до настоящего времени для жителей Луганской и Донецкой народных республик МЧС РФ доставило более 81 тыс. тонн гуманитарной помощи.