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Эрдоган заявил о намерении обсудить ситуацию в Сирии с Путиным

Анкара "будет до самого конца выполнять свою часть обязательств в рамках достигнутых договоренностей", отметил турецкий лидер

АНКАРА, 7 ноября. /ТАСС/. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил в четверг о намерении обсудить обстановку в Сирии с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом турецкий президент сообщил на пресс-конференции в Анкаре.

"Вчера вечером я провел переговоры с [президентом США Дональдом] Трампом. После этого я также проведу переговоры с Путиным, чтобы оценить обстановку [в Сирии]", - отметил Эрдоган.

По словам президента Турции, Анкара "будет до самого конца выполнять свою часть обязательств в рамках достигнутых договоренностей". "Мы не отступаем от меморандума", добавил он.

9 октября Анкара объявила о проведении на севере Сирии операции "Источник мира" с целью создания там буферной зоны. Она должна стать защитным поясом для турецкой границы. В этот район, по замыслу Анкары, смогут вернуться из Турции сирийские беженцы. Дамаск назвал операцию агрессией, мировое сообщество осудило действия Анкары.

22 октября президенты России и Турции на встрече в Сочи приняли меморандум о совместных действиях по урегулированию ситуации на северо-востоке Сирии. Согласно документу, российская военная полиция и сирийские пограничники с полудня 23 октября были введены в районы, граничащие с создаваемой Турцией 30-километровой зоной безопасности. 29 октября министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что курды завершили отвод своих вооруженных подразделений из этой зоны безопасности. 1 ноября российские и турецкие военные провели первое совместное патрулирование к востоку от реки Евфрат.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичШойгу, Сергей КужугетовичСШАСирияТурцияРоссияЭрдоган, Реджеп ТайипТрамп, Дональд
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