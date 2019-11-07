Мун Чжэ Ин заявил ТАСС, что ожидает визит Путина в Южную Корею в ближайшем будущем

СЕУЛ, 7 ноября. /ТАСС/. Президент Республики Корея Мун Чжэ Ин ожидает визит российского лидера Владимира Путина в его страну в ближайшем будущем. С таким заявлением он выступил в четверг в беседе с генеральным директором ТАСС Сергеем Михайловым в ходе встречи с руководителями информагентств - членов Организации новостных агентств стран Азии и Тихого океана (OANA).

"Ожидаю визит президента Путина в Корею в ближайшем будущем", - подчеркнул Мун Чжэ Ин.

Южнокорейский лидер отметил, что в ходе переговоров с российским лидером в 2017 году на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) они договорились встречаться как минимум один раз в год. "Я с тех пор два раза побывал в России, а в этом году нашу страну на ВЭФ представлял премьер-министр", - сказал Мун Чжэ Ин. "Визит президента Путина в Корею станет хорошим вкладом в двусторонние отношения", - добавил он.