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СМИ: США требуют от Южной Кореи в пять раз повысить расходы на совместную оборону

По данным телеканала YTN, Вашингтон также настаивает на том, чтобы часть южнокорейских взносов распределялась на содержание американских Вооруженных сил и за пределами Корейского полуострова

ТАСС, 7 ноября. Вашингтон потребовал от Сеула пятикратно увеличить расходы на содержание американского контингента на Корейском полуострове. Как передает в четверг телеканал YTN, речь может идти о сумме в $4,7 млрд.

О соответствующей позиции США сообщил глава парламентского комитета по объединению Республики Корея Юн Сан Хён. По его словам, требование о повышении взносов 6 ноября озвучил главный переговорщик Соединенных Штатов по вопросам распределения расходов на оборону Джеймс Дехарт на переговорах с Юн Сан Хёном в резиденции американского посла в Сеуле. В Вашингтоне считают, что затраты американской стороны на обеспечение безопасности союзников слишком высоки. Таким образом запрошенные средства в размере 5 трлн вон (порядка $4,7 млрд) должны пойти на увеличение боеспособности и нужды американского воинского контингента на Корейском полуострове.

Между тем, по данным телеканала, США также настаивают на том, чтобы часть южнокорейских взносов распределялась на содержание американских Вооруженных сил и за пределами Корейского полуострова.

В свою очередь Юн Сан Хён заявил, что данное требование не укладывается в рамки соглашения о распределении расходов на совместную оборону, поэтому необходимо получить одобрение депутатов Национального собрания (парламента страны).

В сентябре в Сеуле американская сторона заявила о необходимости значительного увеличения расходов Южной Кореи, поскольку содержание там 28-тысячного воинского контингента обходится Вашингтону примерно в $5 млрд в год. Расходы Сеула на содержание контингента США в 2019 году были повышены на 8,2%, до 1,04 трлн вон ($915 млн). Срок пятилетнего соглашения о финансировании пребывания 28,5 тыс. американских военных в Республике Корея истек 31 декабря прошлого года. В соответствии с ним ежегодные расходы сеульской администрации на эти цели составляли около 960 млрд вон ($860 млн). Новое соглашение было заключено сроком на один год.

Войска Соединенных Штатов находятся в Южной Корее со времен Корейской войны (1950-1953). Условия их пребывания регулируются подписанным 26 января 1950 года двумя странами соглашением о помощи во взаимной обороне.

Теги
СШАРеспублика Корея
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