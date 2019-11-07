Эрдоган заявил, что Турция задержала ребенка аль-Багдади

АНКАРА, 7 ноября. /ТАСС/. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил в четверг, что турецкие силы безопасности задержали ребенка ликвидированного главаря террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) Абу Бакра аль-Багдади.

"Проведенный тест ДНК у ребенка подтвердил [что он является ребенком аль-Багдади]. Они (задержанные в Турции родственники аль-Багдади - прим. ТАСС) остаются в депортационном центре в Турции. Министерство юстиции примет необходимые решения относительно них", - отметил Эрдоган.

Ранее на этой неделе президент Турции также сообщил о задержании жены, сестры и зятя аль-Багдади.

27 октября президент США Дональд Трамп заявил о ликвидации главаря ИГ в ходе спецоперации в сирийской провинции Идлиб. Трамп поблагодарил за содействие в проведении операции Россию, Ирак, Сирию и Турцию. В Минобороны РФ заявили, что не располагают достоверной информацией об уничтожении аль-Багдади. Мировое сообщество назвало ликвидацию главаря ИГ важным, но не решающим шагом, призвав продолжить борьбу с терроризмом.