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ВВС США приостанавливают учебные полеты на севере Японии после инцидента с учебной ракетой

F-16 американских ВВС в ходе тренировочного полета в префектуре Аомори выронил ракету

ТОКИО, 7 ноября. /ТАСС/. ВВС США приостанавливают тренировочные полеты в районе авиабазы Мисава (префектура Аомори) в связи с инцидентом, в ходе которого истребитель F-16 в полете выронил учебную ракету. Об этом в четверг в своем Twitter объявило командование ВВС США в Японии.

"Проведение подобных учений в районе авиабазы Мисава приостанавливается", - отмечается в сообщении. Американская сторона также подчеркивает, что серьезно относится к вопросу обеспечения безопасности при проведении учений.

Ранее стало известно, что истребитель F-16 американских ВВС в ходе тренировочного полета в японской префектуре Аомори выронил учебную ракету вне установленной зоны проведения учебных полетов. Информации о пострадавших в результате инцидента не поступало. Власти Японии сделали американской стороне представление и потребовали сделать все необходимое для того, чтобы не допустить повторения подобных инцидентов.

В Японии в последние годы заметно участились мелкие авиационные происшествия, которые вызывают серьезную обеспокоенность у местного населения. Часто они связаны с техникой ВВС США, дислоцированной на японской территории, но случаются инциденты и с авиацией Сил самообороны страны.

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ЯпонияСША
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