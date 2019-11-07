Парламент Литвы принял поправки к УК, позволяющие обмен осужденными за шпионаж

Посольство Украины в США просит NYT исправить карту страны без Крыма

Такая карта была опубликована в качестве иллюстрации к статье, посвященной планам украинского миллиардера Игоря Коломойского построить горнолыжный курорт в заповедном горном районе Свидовец

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