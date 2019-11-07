Депутат Сейма допустила обмен между РФ и Литвой осужденными за шпионаж

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Обмен лицами, осужденными за шпионаж, между Россией и Литвой после принятия в республике соответствующих поправок может состояться не ранее, чем через одну-две недели. Об этом в четверг норвежскому телеканалу NRK сообщила глава комитета литовского Сейма (парламента) по праву и правопорядку Агне Ширинскене.

"Обмен шпионами с Россией может произойти самое раннее через одну-две недели", - заявила она.

По данным норвежских СМИ, в списки этого обмена может быть включен приговоренный в РФ за шпионаж к 14 годам лишения свободы норвежец Фруде Берг, прошение о помиловании которого рассматривается в Кремле. Ширинскене отказалась пояснить, каким образом к этому обмену может относиться Берг.

В четверг Сейм Литвы утвердил поправки к Уголовному кодексу, оговаривающие процедуру обмена с другими государствами осужденными лицами. В документах Сейма нет слова "шпионаж", употребляется выражение "лица, действовавшие в интересах безопасности литовского государства".

В октябре литовские СМИ сообщили о том, что Вильнюс и Москва якобы пришли к договоренности и готовятся к обмену осужденными за разведывательную деятельность. Утверждалось, что Литва передаст РФ осужденного два года назад российского гражданина Николая Филипченко, Россия - литовских граждан Евгения Матайтиса и Аристидаса Тамошайтиса, осужденных в 2016 году. В обмен также якобы включены осужденный в России гражданин Норвегии и еще один россиянин.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал сообщения об обмене осужденными между РФ и Литвой спекуляциями.