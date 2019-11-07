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Комиссия в Литве рассмотрит вопрос о помиловании осужденных за шпионаж россиян 13 ноября

ТАСС, 7 ноября. Заседание литовской комиссии по помилованию пройдет 13 ноября, на повестке стоит рассмотрение прошений осужденных в республике за шпионаж россиян. Об этом в четверг сообщил норвежский телеканал NRK со ссылкой на пресс-секретаря президента Литвы Гитанаса Науседы Антанаса Бубнялиса.

"Комиссия в Литве, которая занимается рассмотрением прошений о помиловании, проведет заседание 13 ноября. Один из пунктов повестки - помилование арестованных в Литве российских шпионов", - приводит телеканал слова Бубнялиса.

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ЛитваРоссия
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