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CNN: Facebook и Twitter опробовали методы борьбы с фейками на губернаторских выборах в США

Соцсети удалили несколько десятков сообщений в трех штатах

ТАСС, 7 ноября. Соцсети Facebook и Twitter удалили несколько десятков сообщений в рамках совершенствования методов противодействия дезинформации и влиянию на электоральные процессы во время губернаторских выборов в трех штатах США. Об этом в среду сообщила телекомпания CNN.

По ее данным, по итогам выборов нет оснований говорить о "скоординированной попытке" повлиять на голосование, поскольку большая часть удаленных постов была размещена рядом несвязанных друг с другом пользователей, а сами сообщения "носили скорее шутливый характер". Так, телекомпания в качестве примера привела пост одного из пользователей, в котором тот пишет "о переносе голосования на следующий день из-за дождя".

Согласно неназванному сотруднику Министерства внутренней безопасности, высказывания которого приводит CNN, "в ходе прошедших выборов [в контексте борьбы с дезинформацией] не было обнаружено ничего необычного". "Однако противодействие фейкам по-прежнему остается приоритетом для американских властей", - указал он.

Жители Миссисипи, Луизианы и Кентукки избирали своих губернаторов 5 ноября. По предварительным данным, в Кентукки большинство голосов набрал кандидат от Демократической партии Энди Бешир, в Миссисипи - республиканец Тейт Ривс, в Луизиане для определения победителя потребуется второй тур. Политологи, опрошенные агентством Associated Press, назвали прошедшее голосование "проверкой настроения избирателей" в преддверии президентских выборов, которые состоятся 3 ноября 2020 года.

Вице-президент Facebook Гай Розен в сентябре в интервью интернет-порталу Yahoo отметил, что администрация Facebook в течение последних лет значительно усовершенствовала методику предотвращения какого-либо вмешательства в выборы посредством соцсетей. Ранее руководство Facebook и Twitter не раз подвергалось жесткой критике со стороны представителей властей США и американской общественности за недостаточно энергичное противодействие распространению недостоверной информации. 

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