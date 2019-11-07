Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Макрон заявил о "смерти мозга" НАТО

Президент Франции отметил отсутствие координации по стратегическим решениям между США и их союзниками по альянсу
Президент Франции Эмманюэль Макрон EPA-EFE/GUILLAUME HORCAJUELO
Описание
Президент Франции Эмманюэль Макрон
© EPA-EFE/GUILLAUME HORCAJUELO

ПАРИЖ, 7 ноября. /ТАСС/. НАТО полностью утратила координацию внутри союза, что можно охарактеризовать как "смерть мозга". Об этом заявил в четверг президент Франции Эмманюэль Макрон в интервью журналу The Economist.

"То, что мы сейчас наблюдаем, - это смерть мозга НАТО. У нас нет координации по стратегическим решениям между США и их союзниками по альянсу. Мы видим несогласованные агрессивные действия со стороны еще одного члена НАТО, Турции, в зоне наших интересов", - приводит издание его слова. Макрон также отметил, что Европе необходимо начать думать о себе как о самостоятельной геополитической силе, иначе она "не будет контролировать свою судьбу".

Ранее Макрон назвал военную операцию Турции на севере Сирии грубой ошибкой Запада и НАТО в регионе.

Теги
СШАСирияТурцияФранцияМакрон, Эмманюэль
Реклама на ТАСС
Демпартия Молдавии поддержит вотум недоверия правительству Санду
Депутат ДПМ Андриан Канду считает, что премьер неправомерно вмешалась в процесс выборов нового генерального прокурора страны
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС