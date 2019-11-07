Макрон заявил о "смерти мозга" НАТО

ПАРИЖ, 7 ноября. /ТАСС/. НАТО полностью утратила координацию внутри союза, что можно охарактеризовать как "смерть мозга". Об этом заявил в четверг президент Франции Эмманюэль Макрон в интервью журналу The Economist.

"То, что мы сейчас наблюдаем, - это смерть мозга НАТО. У нас нет координации по стратегическим решениям между США и их союзниками по альянсу. Мы видим несогласованные агрессивные действия со стороны еще одного члена НАТО, Турции, в зоне наших интересов", - приводит издание его слова. Макрон также отметил, что Европе необходимо начать думать о себе как о самостоятельной геополитической силе, иначе она "не будет контролировать свою судьбу".

Ранее Макрон назвал военную операцию Турции на севере Сирии грубой ошибкой Запада и НАТО в регионе.