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Акции протеста в Ираке

Reuters: в Багдаде полиция застрелила четырех протестующих

Как передает агенство, правоохранители применили боевые патроны для разгона демонстрации

ТАСС, 7 ноября. Полиция Ирака применила боевые патроны для разгона протестующих в Багдаде, в результате чего четыре человека погибли. Об этом сообщило в четверг агентство Reuters со ссылкой на источники в полиции и сфере здравоохранения.

Других подробностей пока не приводится.

В Ираке с начала октября продолжаются акции протеста против ухудшения условий жизни, роста безработицы и коррупции. Люди в Багдаде, а также в южных и северных провинциях требуют отставки правительства. Начинавшиеся мирно митинги быстро переросли в столкновения с полицейскими и военнослужащими. За месяц беспорядков в стране погибли свыше 250 человек, 11 тысяч пострадали.

Теги
ИракАкции протеста в Ираке
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