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Генсек НАТО заявил, что является решительным сторонником диалога с Россией

Йенс Столтенберг также выступил за улучшение отношений с Москвой

БЕРЛИН, 7 ноября. /ТАСС/. Генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил в четверг, что является решительным сторонником диалога между НАТО и Россией.

"Я решительно верю в диалог с Россией и что мы должны иметь лучшие отношения с Россией. Россия - наш сосед, мы должны улучшить отношения, но даже если нам это не удастся, мы должны вести диалог с Россией. Я решительный сторонник диалога с Россией. Я очень надеюсь, что мы сможем улучшить отношения с Россией", - сказал он в дискуссии, организованной в Берлине германским Фондом Кёрбера.

По его словам, в этом контексте помогают заседания Совета Россия - НАТО. "Мы не разрешаем все проблемы, но хотя бы встречаемся, обсуждаем ситуацию на Украине, контроль над вооружениями, учения", - добавил он.

Теги
УкраинаРоссияСтолтенберг, Йенс
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