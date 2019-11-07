Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Ситуация вокруг ядерной программы Ирана

В ЕС выразили обеспокоенность в связи с лишением лицензии инспектора МАГАТЭ в Иране

В сообществе призвали Иран гарантировать инспекторам МАГАТЭ возможность выполнять свои функции в соответствии с их обязательствами в республике

ТАСС, 7 ноября. Европейский союз выразил обеспокоенность в связи с лишением доступа сотрудницы МАГАТЭ на объект в Иране и лишения ее лицензии на проведение инспекций. Об этом сообщило в четверг агентство France-Presse (АFP) со ссылкой на заявление представителя ЕС.

"Мы крайне обеспокоены инцидентом с инспектором МАГАТЭ. Призываем Иран гарантировать инспекторам МАГАТЭ возможность выполнять свои функции [в соответствии с их обязательствами в Иране]", - говорится в заявлении.

Тегеран на прошлой неделе не пустил одного из сотрудников МАГАТЭ на объект в Натанзе, сообщило 6 ноября агентство Fars. По его данным, в момент проверки на входе на объект сработало оборудование, которое указало на наличие "подозрительных" веществ и материалов. Тегеран сообщил об этом в МАГАТЭ. Лицензия сотрудницы на проведение инспекций была аннулирована, она покинула Иран и отправилась в Вену.

Теги
ИранСитуация вокруг ядерной программы Ирана
Реклама на ТАСС
Демпартия Молдавии поддержит вотум недоверия правительству Санду
Депутат ДПМ Андриан Канду считает, что премьер неправомерно вмешалась в процесс выборов нового генерального прокурора страны
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС