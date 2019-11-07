В ЕС выразили обеспокоенность в связи с лишением лицензии инспектора МАГАТЭ в Иране

ТАСС, 7 ноября. Европейский союз выразил обеспокоенность в связи с лишением доступа сотрудницы МАГАТЭ на объект в Иране и лишения ее лицензии на проведение инспекций. Об этом сообщило в четверг агентство France-Presse (АFP) со ссылкой на заявление представителя ЕС.

"Мы крайне обеспокоены инцидентом с инспектором МАГАТЭ. Призываем Иран гарантировать инспекторам МАГАТЭ возможность выполнять свои функции [в соответствии с их обязательствами в Иране]", - говорится в заявлении.

Тегеран на прошлой неделе не пустил одного из сотрудников МАГАТЭ на объект в Натанзе, сообщило 6 ноября агентство Fars. По его данным, в момент проверки на входе на объект сработало оборудование, которое указало на наличие "подозрительных" веществ и материалов. Тегеран сообщил об этом в МАГАТЭ. Лицензия сотрудницы на проведение инспекций была аннулирована, она покинула Иран и отправилась в Вену.