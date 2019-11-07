Власти Австрии отказали главе МИД Южной Осетии в участии в семинаре по ситуации на Кавказе

ЦХИНВАЛ, 7 ноября. /ТАСС/. Главе МИД Южной Осетии Дмитрию Медоеву организаторы отказали в участии в семинаре по ситуации на Кавказе, который проходит в Австрии 7-10 ноября и куда его пригласили ранее, сообщила в четверг пресс-служба внешнеполитического ведомства закавказской республики.

В МИД отметили, что ранее министр иностранных дел Южной Осетии получил приглашение принять участие в работе 20-го семинара исследовательской группы "Региональная стабильность в Юго-Восточной Европе" по теме "Конкретные шаги для выхода из тупиковых ситуаций на Южном Кавказе", которая проходи в Райхенау (Австрия) с 7 по 10 ноября 2019 года.

"Однако 6 ноября, менее чем за сутки до начала, организаторы семинара сообщили, что "ввиду вопросов безопасности" участие министра в предстоящем симпозиуме исследовательской группы "Региональная стабильность в Юго-Восточной Европе" не представляется возможным", - сообщили в пресс-службе, отметив, что в ходе семинара был запланирован доклад Медоева на тему "Южная Осетия: история и современные реалии", о чем говорилось в разосланной всем участникам программе и плане мероприятия.

Мероприятие организовано Академией национальной обороны Австрии, Консорциумом академий обороны и исследовательских институтов по безопасности "Партнерство за мир", генеральным управлением по безопасности австрийского министерства обороны. "Деятельность указанной авторитетной исследовательской группы связана с выработкой практических рекомендаций для работы ключевых переговорных площадок, где происходит дипломатический диалог о путях мирного урегулирования конфликтных ситуаций. Как видно из заявленной темы, на данном семинаре речь должна была идти о ситуации в Южной Осетии, Абхазии и Нагорном Карабахе. В Южной Осетии хорошо знакомы с докладами группы "Региональная стабильность в Юго-Восточной Европе", которые несут в себе весьма солидный массив полезной информации. Поэтому, давая согласие на участие своего официального представителя в указанном семинаре, Южная Осетия, прежде всего, рассчитывала быть услышанной европейским экспертным сообществом", - подчеркнули в МИД.

В МИД отметили, что "на протяжении многих лет Грузия предпринимает беспрецедентные усилия, чтобы блокировать для Южной Осетии любую возможность довести свою точку зрения до широкой международной общественности и при этом дезинформировать ее в своих интересах". "Правительственными структурами соседней страны-агрессора предпринимается все, чтобы информация о преступлениях Грузии со времен Гамсахурдиа - Шеварднадзе - Саакашвили и современных реалиях грузино-осетинских отношений была скрыта от международного сообщества. Не вызывает никаких сомнений, что и этот инцидент, серьезно дискредитирующий высокий авторитет интернациональной исследовательской группы, занимающейся исключительно научно-практическим исследованиями по урегулированию конфликтных ситуаций в государствах Юго-Восточной Европы, является результатом этих усилий", - считают во внешнеполитическом ведомстве, уточнив что "это еще раз подтверждает нежелание грузинских властей идти по пути цивилизованного разрешения острых вопросов, показывает хроническую недоговороспособность Грузии как государственного образования".

В МИД подчеркнули, что "произошедшее ясно показывает необходимость серьезной активизации деятельности, направленной на доведение до самой широкой международной общественности правдивой информации о реальном положении вещей".