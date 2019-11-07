ЦИК непризнанного Косова опубликовал окончательные результаты парламентских выборов

БЕЛГРАД, 7 ноября. /ТАСС/. Крайне правое движение "Самоопределение" во главе с Альбином Курти победило на досрочных парламентских выборах в непризнанном Косове. Таковы окончательные данные ЦИК Косова, опубликованные в четверг.

Согласно данным ЦИК, "Самоопределение" лидирует с 26,15%, далее следует либеральный Демократический союз Косова (24,45%). На третьем месте Демократическая партия Косова действующего президента непризнанного образования Хашима Тачи (21,16%). "Альянс за будущее Косова" экс-премьера Рамуша Харадиная совместно с Социал-демократической партией набирает 11,47%.

Таким образом, "Самоопределение" получит 30 мест в парламенте, Демократический союз Косова - 29 мест, Демократическая партия Косова - 25 мест, "Альянс за будущее Косова" совместно с Социал-демократической партией - 14 мест. Согласно "конституции" Косова, из 120 мест в парламенте 100 депутатских мандатов распределяются между албанскими депутатами, а еще 20 - между представителями национальных меньшинств, из которых 10 - между сербами. По результатам выборов все десять "сербских" мест в парламенте займет партия "Сербский список".

"Самоопределение" и Демократический союз Косова ранее заявили о готовности обсуждать коалиционное соглашение.

Парламентские выборы прошли в непризнанном Косове 6 октября.