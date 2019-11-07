Абэ считает, что Путин разделяет его желание заключить мирный договор

ТОКИО, 7 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ считает, что президент РФ Владимир Путин разделяет его желание решить территориальную проблему и заключить мирный договор между двумя государствами. Об этом глава японского правительства заявил в интервью ежемесячному журналу "Бунгейсюндзю", очередной номер которого поступил в продажу в четверг.

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"Мы разделяем желание решить территориальную проблему и заключить мирный договор", - сказал Абэ, подчеркнув, что у него с президентом РФ сформировались доверительные отношения.

Глава японского правительства также отметил, что за оставшиеся два года на премьерском посту хотел бы решить вопрос мирного договора с РФ и проблему японских граждан, похищенных разведкой КНДР в 70-е годы. "Устав партии допускает только три срока", - отметил он, в очередной раз подтвердив, что не собирается переизбираться на четвертый срок председателя правящей партии, который автоматически занимает кресло премьера в Японии.

Москва и Токио много десятилетий ведут переговоры с целью выработки мирного договора по итогам Второй мировой войны. Основным препятствием для этого остаются разногласия по поводу принадлежности южной части Курил. После окончания войны весь архипелаг был включен в состав Советского Союза, однако Япония оспаривает принадлежность Итурупа, Кунашира, Шикотана и группы прилегающих мелких необитаемых островов. На состоявшихся в конце июня в японском городе Осака российско-японских переговорах на высшем уровне стороны договорились продолжать усилия по выработке соглашения.