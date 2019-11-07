Reuters: Британия снизит меры безопасности для своих судов в Ормузском проливе

ТАСС, 7 ноября. Великобритания понизила оценку риска безопасности прохождения судов под флагом страны через Ормузский пролив, теперь они смогут пересекать пролив без непосредственного сопровождения военными кораблями. Об этом в четверг сообщило агентство Reuters .

"Суда под британским флагом скоро смогут пересекать Ормузский пролив без непосредственного сопровождения кораблей ВМС Великобритании вследствие снижения риска задержания данных судов", - приводит агентство слова представителя правительства.

Ситуация вокруг Ормузского пролива обострилась 19 июля, когда иранское агентство IRNA сообщило, что шедший под британским флагом танкер Stena Impero был задержан в проливе после того, как выключил приемник автоматической системы распознавания и не реагировал на предупреждения сил Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана). Согласно заявлению КСИР, танкер был задержан "в связи с нарушением международных правил" и сопровожден до берега для проверки. Британские же власти заявили, что Иран в нарушение международного права задержал Stena Impero в территориальных водах Омана и затем заставил танкер войти в свои воды.

За осложнением ситуации в Персидском заливе 14 сентября последовала атака дронов на два крупнейших предприятия саудовской национальной нефтяной компании Saudi Aramco. Ответственность взяли на себя мятежники-хуситы из йеменского движения "Ансар Аллах", заявившие об использовании 10 начиненных взрывчаткой беспилотных летательных аппаратов. США, Саудовская Аравия, Великобритания, Франция и ФРГ возложили ответственность за нападение на Иран. По их версии, атака была организована с применением беспилотников и ракет, которых нет в арсенале хуситов. В Тегеране эти обвинения назвали беспочвенными.