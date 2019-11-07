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Ситуация вокруг ядерной программы Ирана

Главы МИД ЕС обсудят 11 ноября ситуацию вокруг иранской ядерной сделки

Как сообщил представитель Совета ЕС, участники встречи также обсудят возможную роль Союза в содействии деэскалации.

БРЮССЕЛЬ, 7 ноября. /ТАСС/. Министры иностранных дел 28 стран-членов Евросоюза обсудят на плановом заседании в понедельник ситуацию вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по ядерной программе Ирана. Об этом сообщил в четверг журналистам в Брюсселе представитель Совета ЕС.

"Ожидается, что они обсудят ситуацию в регионе и возможную роль ЕС в содействии деэскалации. Министры могут также сосредоточиться на Иране, принимая во внимание его последние заявления по СВПД", - сказал он.

В мае 2019 года Иран объявил о первом этапе приостановки выполнения части обязательств по ядерной сделке - о прекращении на 60 суток продаж обогащенного урана. В июле Тегеран перешел ко второму этапу приостановки - объявил об обогащении урана свыше 3,67%. В сентябре Иран приступил к третьему этапу сокращения обязательств по ядерной сделке и отказался от ограничений на исследовательскую деятельность. 5 ноября президент Ирана Хасан Роухани объявил, что четвертый этап сокращения Тегераном обязательств по ядерной программе начнется 6 ноября с запуска центрифуг на объекте в Фордо.

Теги
ИранСитуация вокруг ядерной программы ИранаРоухани, Хасан
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