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Военная операция Турции на севере Сирии

Курды заявили об уничтожении за сутки 20 боевиков сирийской оппозиции

Как отмечают "Силы демократической Сирии", среди погибших есть и турецкие военные

ТАСС, 7 ноября. По меньшей мере 20 боевиков воюющих на стороне Турции формирований вооруженной сирийской оппозиции погибли за прошедшие 24 часа в столкновениях с курдскими "Силами демократической Сирии" (СДС) на севере арабской республики. Об этом в четверг сообщило агентство Firat со ссылкой на заявление СДС.

Утверждается, что среди погибших есть и "турецкие военные", число которых не уточняется. Согласно заявлению, шестеро бойцов оппозиции получили ранения.

Отмечается, что со стороны СДС в столкновениях погибли 16 бойцов, 13 ранены.

В заявлении подчеркивается, что турецкие ВС и протурецкие формирования сирийской оппозиции продолжают нападать на населенные пункты на севере Сирии "с земли и с воздуха, используя тяжелую артиллерию, танки и беспилотники".

9 октября Турция объявила о проведении на северо-востоке Сирии операции "Источник мира" с целью создания там буферной зоны. Она должна стать защитным поясом для турецкой границы. В этот район, по замыслу Анкары, смогут вернуться из Турции сирийские беженцы.

22 октября президенты РФ Владимир Путин и Турции Тайип Эрдоган на встрече в Сочи приняли меморандум о совместных действиях по урегулированию ситуации на северо-востоке Сирии. Согласно документу, российская военная полиция и сирийские пограничники с полудня 23 октября были введены в районы, граничащие с создаваемой Турцией 30-километровой зоной безопасности. 1 ноября российские и турецкие военные провели первое совместное патрулирование к востоку от реки Евфрат.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичСирияТурцияВоенная операция Турции на севере Сирии
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