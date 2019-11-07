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Генсек НАТО заявил, что США обеспокоены растущим влиянием Китая

Йенс Столтенберг подчеркнул, что КНР обладает самой большой экономикой и самыми передовыми технологиями

БЕРЛИН, 7 ноября. /ТАСС/. США обеспокоены тем, что Китай становится все более влиятельным. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг, выступая в четверг в Берлине в дискуссии, организованной германским Фондом Кёрбера.

"США всегда были самыми крупными, самой большой экономикой, с самыми передовыми технологиями, они были самыми большими во всем. Китай сейчас ставится больше - с большей экономикой, с большим ВВП, увеличивает военные расходы и развивает технологии", - сказал он.

Столтенберг подчеркнул, что "Китай становится мировым лидером в развитии новых технологий". "От 5G до технологий по распознаванию лиц, от квантовых вычислений до сбора огромных объемов глобальных данных. Поэтому нам нужно понять, что означают для нашей безопасности растущий размер и масштабы влияния Китая", - заявил он.

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