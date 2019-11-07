ОБСЕ: внеочередная встреча контактной группы, которую инициировала ДНР, не состоится

ДОНЕЦК, 7 ноября. /ТАСС/. Внеочередная встреча Контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины, которую на этой неделе инициировала Донецкая народная республика (ДНР), не состоится. Об этом Донецкому агентству новостей сообщила министр иностранных дел ДНР и полпред на переговорах в Минске Наталья Никонорова.

"В связи с тем, что мы до сих пор не получили официального ответа украинской стороны о проведении инициированной нами внеочередной встречи контактной группы, на которую откликнулся только координатор, посол Сайдик [спецпредставитель председателя ОБСЕ по Украине Мартин Сайдик], и предложил перенести дату ее проведения на 8 ноября, мы вышли на связь с координатором, чтобы уточнить позицию представителей Украины по этому вопросу, - сказала она. - К сожалению, господин Сайдик сообщил, что внеочередной встречи контактной группы не будет. Без объяснения причин".