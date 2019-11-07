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Ситуация вокруг ядерной программы Ирана

Помпео призвал мировое сообщество усилить давление на Иран

По словам госсекретаря США, Вашингтон никогда не допустит появления у Тегерана ядерного оружия

ТАСС, 7 ноября. /ТАСС/. Госсекретарь США Майкл Помпео призвал международное сообщество усилить давление на Иран в связи с расширением его ядерной деятельности и положить конец многочисленным провокациям со стороны Тегерана. Об этом говорится в распространенном в четверг заявлении Госдепартамента США.

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"Недавнее расширение Ираном ядерной деятельности отражает намерения режима заставить международное сообщество принять насилие и террор, которые подрывают суверенитет его соседей", - отмечается в сообщении. По словам Помпео, Вашингтон никогда не допустит появления у Тегерана ядерного оружия.

"Пришло время всем странам отвергнуть ядерный шантаж со стороны [иранского] режима и предпринять серьезные шаги по усилению давления", - подчеркнул глава внешнеполитического ведомства, отметив, что "продолжающиеся многочисленные ядерные провокации" со стороны Тегерана требуют таких действий.

7 ноября стало известно, что Иран возобновил обогащение урана на ядерном объекте Фордо, находящемся в 180 км к югу от Тегерана. В 2015 году Иран подписал Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), по условиям которого не имел права обогащать уран до 2025 года. В прошлом году из договора вышли США, что привело к сокращению выполнения Тегераном его обязательств по данной сделке.

Теги
СШАИранСитуация вокруг ядерной программы ИранаПомпео, Майкл (Майк)
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