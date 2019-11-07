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Иран рассчитывает сотрудничать с МАГАТЭ для разбора инцидента с задержанием специалиста

Как отметил постпред республики в Вене, иранские детекторы определи, что у сотрудника агентства могли быть при себе опасные материалы

ТЕГЕРАН, 7 ноября. /ТАСС/. Тегеран рассчитывает на сотрудничество с МАГАТЭ для урегулирования инцидента с временным задержанием и недопуском сотрудника агентства на иранский объект в Натанзе. Об этом заявил в четверг постоянный представитель Ирана при международных организациях в Вене Казем Гариб Абади.

"Мы бы хотели, чтобы МАГАТЭ сотрудничало с нами, чтобы разобраться в этом вопросе", - приводит его слова телерадиовещательная корпорация IRIB. Гариб Абади добавил, что "агентство в письменной форме ответило положительно на предложение о сотрудничестве".

Он отметил, что на заседании МАГАТЭ в четверг "представитель Ирана представил полную хронологию инцидента от входа эксперта на объект до его выезда из страны". "В данный момент мы разбираем этот вопрос с агентством", - подчеркнул Гариб Абади.

Он также заявил, что "инцидент связан с вопросом обеспечения безопасности [ядерных объектов], и здесь нет нарушения прав агентства". "Наши детекторы определи, что этот эксперт мог иметь при себе опасные материалы, причем на это указали сразу несколько устройств", - сказал иранский представитель.

На заседании МАГАТЭ в четверг обсуждался инцидент с временным задержанием представителя агентства и недопуском его на объект в Натанзе, который произошел на прошлой неделе. Организация по атомной энергии Ирана заявила, что в момент проверки на входе на объект сработало оборудование, которое указало на наличие "подозрительных" веществ и материалов. После этого лицензия сотрудника на проведение инспекций была аннулирована.

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