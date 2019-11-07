Генштаб Украины заявил, что готов к разведению сил в Петровском в пятницу

КИЕВ, 7 ноября. /ТАСС/. Разведение сил и средств в районе населенного пункта Петровское в Донбассе украинская сторона готова начать в 13:00 мск пятницы. Об этом заявил на брифинге в четверг глава Генерального штаба Украины Руслан Хомчак.

"В 12:00 (13:00 мск - прим. ТАСС) завтра будет заявление руководителей, которые за это (начало разведения - прим. ТАСС) отвечают, о начале этих действий", - отметил он. Хомчак пояснил, что разведение, по мнению украинской стороны, уже возможно, так как "семь дней тишины прошли как раз вчера". Он добавил, что разведение должно быть зеркальным с двух сторон. "Сегодня сделаны все заявления, проходит верификация, и с завтрашнего дня мы будем готовы дальше выполнять те требования, которые есть. Все это будет зеркально", - подчеркнул глава Генштаба Украины.

Пресс-служба президента Украины в четверг распространила заявление помощника Владимира Зеленского Андрея Ермака, прибывшего на линию соприкосновения в районе Петровского, в котором он выразил надежду на то, что "разведение пройдет спокойно", но не назвал при этом дату предстоящего отвода войск. Вместе с ним в район намеченного разведения сил на подконтрольной Украине части Донбасса в четверг также прибыли послы Германии, Франции, Великобритании, а также временный поверенный в делах США на Украине.

Ранее в четверг руководитель представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня в Донбассе Руслан Якубов сообщил, что Народная милиция ДНР готова возобновить отвод сил в Петровском 9 ноября, если эта дата будет подтверждена всеми участниками запланированной на 8 ноября видеоконференции контактной группы. Позднее видеоконференция была отменена.

Глава МИД ДНР Наталья Никонорова сделала в связи с этим заявление, в котором отметила, что после срыва украинской стороной разведения сил 4 ноября ДНР неоднократно направляла предложения о созыве экстренной встречи контактной группы. Однако никаких официальных предложений представителей Киева по коллегиальному согласованию новой даты, зафиксированной на уровне контактной группы, либо о другой дате проведения видеоконференции в республике не получили. "Очевидно, Киев демонстративно не желает договариваться с республиками, навязывая односторонние акции, которые используются для обвинений в СМИ", - подчеркнула она, добавив, что предложение республики "коллегиально согласовать дату" отвода войск остается в силе.

Договоренность об отводе войск в Петровском

29 октября в Минске состоялось очередное заседание контактной группы, на котором была определена, но не была озвучена дата устранения нарушений по разведению сил и средств в Петровском. Позже президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что разведение должно начаться 4 ноября, но украинская сторона отказалась это сделать, сославшись на несоблюдение семидневного режима тишины. После этого ДНР инициировала экстренное внеочередное заседание контактной группы в формате видеоконференции с целью определить новую дату начала отвода войск. Миссия ОБСЕ выразила готовность координировать встречу контактной группы в формате видеоконференции 8 ноября.

Село Петровское расположено на линии соприкосновения сторон примерно в 40 км к югу от Донецка. В соответствии с Рамочным решением 2016 года там находится один из трех пилотных участков разведения войск в Донбассе. Силы конфликтующих сторон в Петровском уже были однажды разведены. Это произошло в октябре 2016 года, однако впоследствии Украина вернула свои войска на позиции.