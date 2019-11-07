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Выборы президента США - 2020

Число участников пятых общенациональных теледебатов демократов выросло до 10

Теледебаты состоятся 20 ноября в Атланте

НЬЮ-ЙОРК, 7 ноября. /ТАСС/. По меньшей мере 10 человек примут участие в пятых общенациональных теледебатах претендентов на пост президента США от Демократической партии на выборах 2020 года. Об этом сообщил в четверг интернет-портал Elections Central, размещающий информацию о подготовке к выборам в США в 2020 году.

По решению Национального комитета Демократической партии США, для участия в теледебатах установлены четкие требования: претенденты по итогам четырех общенациональных опросов должны заручиться поддержкой как минимум 3% потенциальных избирателей или получить 5% поддержки по итогам двух опросов на территории отдельных штатов. Кроме того, они обязаны собрать пожертвования в свои предвыборные фонды минимум у 165 тыс. потенциальных избирателей.

По данным Elections Central, эти требования выполнили экс-вице-президент США Джозеф Байден, сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс, сенатор от Массачусетса Элизабет Уоррен, сенатор от штата Нью-Джерси Кори Букер, сенатор от Калифорнии Камала Харрис, мэр города Саут-Бенд (штат Индиана) Пит Буттеджадж, бизнесмен Эндрю Янг, миллиардер Том Стейер, сенатор от штата Миннесота Эми Клобушар и член Палаты представителей от штата Гавайи Тулси Габбард. Как отметил Elections Central, у других претендентов на выдвижение кандидатом демократов на пост президента практически нет шансов на то, чтобы выполнить условия Национального комитета Демократической партии.

Теледебаты состоятся в среду, 20 ноября, в зале киностудии Tyler Perry Studios в Атланте (штат Джорджия). С 21:00 (05:00 мск 21 ноября) их будет транслировать телекомпания MSNBC. Предстоящие теледебаты впервые будет вести группа журналистов телекомпании MSNBC и газеты The Washington Post, в составе которой будут только женщины. Помимо предстоящих в ноябре теледебатов, Национальный комитет Демократической партии намерен провести еще одно такое мероприятие в декабре и шесть теледебатов - в период с января по апрель 2020 года.

3 февраля в Айове пройдут первые собрания партийных активистов, на которых изберут делегатов сначала на местные партконференции Демократической партии, затем на конференцию штата, а после - на национальный съезд, который состоится 13-16 июля 2020 года в Милуоки (штат Висконсин). Там будет названо имя соперника действующего главы государства Дональда Трампа в борьбе за пост президента.

59-е выборы президента США состоятся во вторник, 3 ноября 2020 года.

Теги
СШАВыборы президента США - 2020
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